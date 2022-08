Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la Jornada 5

Se fue casi un tercio de la Liga BBVA MX Femenil. Tras cinco jornadas, las Chivas siguen siendo líderes en la Tabla General, que marchan con paso perfecto, pues han salido ganadoras en todos sus encuentros disputados este semestres.

La Gran Final del Clausura 2022, pasado torneo, se repitió en esta fecha, una vez más, el Rebaño Sagrado salió victorioso y derrotó al Pachuca por pizarra de 0-1, gracias al tanto que consiguió Damaris Godínez a los 10 minutos de juego.

Resumen: Puebla 1-2 Pumas | Jornada 2 | Liga BBVA MX Femenil

Por su parte, las Pumas tuvieron que venir de atrás para rescatar el empate. Las auriazules llegaron a 10 unidades (segundo lugar) en el certamen gracias a la igualada contra el Necaxa, pues iban cayendo 2-0 y lograron dividir puntos con los goles de Marylin Díaz y Rebeca Zavaleta.

Te puede interesar: Se corona la selección de Inglaterra y triunfa el futbol femenil

América perdió el invicto en el Apertura 2022

Las Tigres fueron al Estadio Azteca y dieron un golpe sobre la mesa ante el América. Las Felinas ganaron 1-0, con el tanto de Mia Fishel, y llegaron 10 unidades y están empatadas con las universitarias, las Águilas, el Toluca y Xolas.

La séptima posición es para Cruz Azul conjunto que también conoció la derrota en este Apertura 2022 frente al Atlético San Luis, que sumó su primera victoria del torneo y salió del fondo de la tabla general (16) con tres puntos.

Partidos de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX

La próxima fecha, la 6 del Apertura 2022 arranca el viernes 5 de agosto, cuando el Querétaro reciba al Mazatlán y Tigres se mida al Puebla; el sábado Cruz Azul enfrenta a Santos y Pumas al Atlético San Luis; por su parte, Chivas jugará contra las Diablas en el Estadio Akron, el domingo.

Te puede interesar: Capitana de Alemania se disfraza de hombre en conferencia de prensa

La Jornada 6 cierra el lunes 8 del mismo mes con cuatro encuentros: Necaxa vs Monterrey, León vs América, Juárez vs Atlas y Xolas vs Pachuca.