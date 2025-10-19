¡Victoria mexicana! Karely Ruiz vence a Karina García por KO técnico. Todos los resultados de las peleas de Stream Fighters 4; velada de Westcol

Karely Ruiz logró llevarse la victoria en el Stream Fighters 4 al derrotar por KO Técnico a Karina García en el tercer round.

Resultados de Stream Fighters 4

La primera pelea de la noche, TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile) , termino con victoria de TheNino.

La segunda pelea fue: Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia), Milica consiguió ganar por decisión de los jueces.

En el Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia), Shelao logró llevarse la victoria con un fuerte KO.

Este sábado 18 de octubre del 2025, se disputa el Stream Fighters 4 de la velada de Westcol y nuevamente tendrá representación mexicana pues se enfrentarán Karely Ruiz vs Karina García.

El enfrentamiento será a tres rounds. Karely Ruiz pesó aproximadamente 55.1 kg, mientras que Karina García dio 59 kg.

La pelea es bastante llamativa pues la creadora de contenido Karely Ruiz ha compartido en sus redes sociales toda su preparación que ha tenido para la pelea.

Karina García es una modelo, influencer y creadora de contenido colombiana, su popularidad creció en redes sociales donde comparte contenido de estilo de vida, moda, fitness y su día a día. García también es empresaria, al ser la fundadora de focusbykarinagarcia, una marca de ropa deportiva femenina.

