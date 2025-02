Así va la tabla de goleo del Clausura 2025 tras la jornada 5

Se han disputado cinco jornadas del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. En la quinta fecha del torneo, se disputaron un total de nueve encuentros, nos regaló un total de siete victorias, dos empates y hubo 23 goles anotados.

Gol de Nicolás Benedetti: Mazatlán 1-2 León | Jornada 5 del Clausura 2025

En los partidos que más goles hubo fue en el Tijuana vs Cruz Azul y Atlético de San Luis vs Pumas que terminaron 2-3 a favor de los visitantes.

El top 10 de goleadores del Clausura 2025

Continúa la lucha por ser campeón de goleo, tras la jornada cinco, aumentó la lista de anotadores. Hasta el momento, son 89 jugadores los que han logrado marcar gol en lo que va del torneo.

Del décimo al cuarto lugar, se encuentran varios jugados con dos goles anotados. La Liga BBVA MX los acomoda de la siguiente forma: en décimo Helio Junio Nunes de Toluca, en noveno, Paulinho de Toluca, en octavo Salomón Rondón de Pachuca, en séptimo Jhonder Cádiz de León, en sexto Erick Sánchez del América, en quinto Alejandro Zendejas del América y en cuarto Brian Rodríguez del América.

En tercer lugar aparece Juan Brunetta de Tigres con tres goles. Por último, en la pelea por el primer lugar y empatados, se encuentran Diber Cambindo y Víctor Dávila con cuatro goles.

Por debajo del top 10 de goleadores, se encuentran futbolistas cómo; Georgios Giakoumakis, Sergio Canales y Zúñiga de Tijuana. Tres futbolistas que en el torneo pasado compitieron por el título de goleo.

Partidos Jornada 6 Clausura 2025

Los partidos que se van a disputar en la jornada 3 del Clausura 2025 son: el viernes 24 de enero: Atlético de San Luis vs Necaxa, Mazatlán vs Toluca y Tijuana vs Querétaro. El sábado 25 de enero: León vs Juárez, Cruz Azul vs Puebla, Santos vs América, Chivas vs Tigres y Monterrey vs Pachuca . Por último, el domingo 26 de enero Pumas vs Atlas.