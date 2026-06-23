Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY martes 23 de junio, tras los goles de Cristiano Ronaldo; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?

La tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sufre modificaciones constantes y ofrece una disputa muy cerrada entre los máximos candidatos a la bota de oro. Tras completarse la jornada del lunes , con otra actuación para el recuerdo de Lionel Messi y con grandes apariciones de Erling Halaand y Kilyan Mbappé, y el doblete de Cristiano Ronaldo entre el triunfo de Portugal ante Uzbekistán, la tabla de máximos artilleros de la justa mundialista tiene nuevos números.

La tabla general de anotadores presenta movimientos significativos que marcan el ritmo de la competencia en las diferentes sedes de los tres países anfitriones. Grandes estrellas marcaron y mediante sus festejos también sus respectivas selecciones nacionales se aseguraron puntos vitales. La carrera por ser los máximos goleadores de la justa mundialista, que promete resolverse únicamente en las instancias definitivas, hoy sumó un competidor más: Cristiano Ronaldo.

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Messi, máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al momento

El delantero argentino Lionel Messi se mantiene en la cima absoluta de los goleadores del campeonato ya que registra una marca de cinco anotaciones tras disputar los primeros dos partidos del Grupo J. El atacante edificó esta ventaja numérica merced a un triplete frente a Argelia y un doblete conseguido ayer ante el seleccionado de Austria en lo que fue la segunda fecha para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Con Messi cómodo en la punta, así está la tabla completa de goleadores al momento:

PRIMERO

Lionel Messi (Argentina) - 5 goles

SEGUNDO (EMPATADOS)

Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles

Erling Haaland (Noruega) - 4 goles

TERCERO (EMPATADOS)

Deniz Undav (Alemania) - 3 goles

Jonathan David (Canadá) - 3 goles

CUARTO (EMPATADOS)

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 2 goles

Kai Havertz (Alemania) - 2 goles

Matheus Cunha (Brasil) - 2 goles

Vinícius Júnior (Brasil) - 2 goles

Cyle Larin (Canadá) - 2 goles

Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles

Folarin Balogun (Estados Unidos) - 2 goles

Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles

Ayase Ueda (Japón) - 2 goles

Daichi Kamada (Japón) - 2 goles

Ismael Saibari (Marruecos) - 2 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda) - 2 goles

Brian Brobbey (Países Bajos) - 2 goles

Cody Gapko (Países Bajos) - 2 goles

Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) - 2 goles

Yasin Ayari (Suecia) - 2 goles

Johan Manzambi (Suiza) - 2 goles

Maxi Araújo (Uruguay) - 2 goles

EL RESTO (EMPATADOS)

Félix Nmecha (Alemania) - 1 gol

Jamal Musiala (Alemania) - 1 gol

Nathaniel Brown (Alemania) - 1 gol

Nico Schlotterbeck (Alemania) - 1 gol

Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) - 1 gol

Nadhir Benbouali (Argelia) - 1 gol

Amine Gouiri (Argelia) - 1 gol

Connor Metcalfe (Australia) - 1 gol

Nestory Irankunda (Australia) - 1 gol

Marko Arnautovic (Austria) - 1 gol

Romano Schmid (Austria) - 1 gol

Ermin Mahmic (Bosnia) - 1 gol

Jovo Luki (Bosnia) - 1 gol

Kevin Pina (Cabo Verde) - 1 gol

Hélio Varela (Cabo Verde) - 1 gol

Nathan Saliba (Canadá) - 1 gol

Ladislav Krejí (Chequia) - 1 gol

Michal Sadílek (Chequia) - 1 gol

Daniel Muñoz (Colombia) - 1 gol

Jaminton Campaz (Colombia) - 1 gol

Luis Díaz (Colombia) - 1 gol

Hyeon-Gyu Oh (Corea del Sur) - 1 gol

Amad Diallo (Costa de Marfil) - 1 gol

Franck Kessie (Costa de Marfil) - 1 gol

Martin Baturina (Croacia) - 1 gol

Petar Musa (Croacia) - 1 gol

Livano Comenencia (Curazao) - 1 gol

Emam Ashour (Egipto) - 1 gol

Mohamed Salah (Egipto) - 1 gol

Trézéguet (Egipto) - 1 gol

Mostafa Zico (Egipto) - 1 gol

John McGinn (Escocia) - 1 gol

Lamine Yamal (España) - 1 gol

Alex Freeman (Estados Unidos) - 1 gol

Giovanni Reyna (Estados Unidos) - 1 gol

Bradley Barcola (Francia) - 1 gol

Ousmane Dembélé (Francia) - 1 gol

Caleb Yirenkyi (Ghana) - 1 gol

Jude Bellingham (Inglaterra) - 1 gol

Marcus Rashford (Inglaterra) - 1 gol

Aymen Hussein (Irak) - 1 gol

Mohammad Mohebbi (Irán) - 1 gol

Ramin Rezaeian (Irán) - 1 gol

Junya Ito (Japón) - 1 gol

Keito Nakamura (Japón) - 1 gol

Nizar Al-Rashdan (Jordania) - 1 gol

Ali Olwan (Jordania) - 1 gol

Julián Quiñones (México) - 1 gol

Raúl Jiménez (México) - 1 gol

Luis Romo (México) - 1 gol

Marcus Holmgren Pedersen (Noruega) - 1 gol

Leo Østigård (Noruega) - 1 gol

Ismaïla Sarr (Noruega) - 1 gol

Finn Surman (Nueva Zelanda) - 1 asistencia

Virgil van Dijk (Países Bajos) - 1 gol

Matías Galarza (Paraguay) - 1 gol

Maurício Magalhães (Paraguay) - 1 gol

Joao Neves (Portugal) - 1 gol

Yoane Wissa (RD Congo) - 1 gol

Ibrahim Mbaye (Senegal) - 1 gol

Teboho Mokoena (Sudáfrica) - 1 gol

Alexander Isak (Suecia) - 1 gol

Anthony Elanga (Suecia) - 1 gol

Mattias Svanberg (Suecia) - 1 gol

Viktor Gyökeres (Suecia) - 1 gol

Breel Embolo (Suiza) - 1 gol

Granit Xhaka (Suiza) - 1 gol

Rubén Vargas (Suiza) - 1 gol

Omar Rekik (Túnez) - 1 gol

Agustín Canobbio (Uruguay) - 1 gol

Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistán) - 1 gol

