Así va la tabla de goleo del Mundial 2026 HOY martes 23 de junio, tras los goles de Cristiano Ronaldo; ¿quién va de líder por la Bota de Oro?
Tras otra extraordinaria jornada de Lionel Messi y con la aparición de Cristiano Ronaldo, se movió la tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sufre modificaciones constantes y ofrece una disputa muy cerrada entre los máximos candidatos a la bota de oro. Tras completarse la jornada del lunes , con otra actuación para el recuerdo de Lionel Messi y con grandes apariciones de Erling Halaand y Kilyan Mbappé, y el doblete de Cristiano Ronaldo entre el triunfo de Portugal ante Uzbekistán, la tabla de máximos artilleros de la justa mundialista tiene nuevos números.
La tabla general de anotadores presenta movimientos significativos que marcan el ritmo de la competencia en las diferentes sedes de los tres países anfitriones. Grandes estrellas marcaron y mediante sus festejos también sus respectivas selecciones nacionales se aseguraron puntos vitales. La carrera por ser los máximos goleadores de la justa mundialista, que promete resolverse únicamente en las instancias definitivas, hoy sumó un competidor más: Cristiano Ronaldo.
TE PUEDE INTERESAR:
- NO es una bicicleta normal: por qué el DT de Austria usa un carrito en los partidos, seguro ni lo imaginas
- OFICIAL: Así queda la tabla de goleadores HISTÓRICOS de los Mundiales, tras los goles de Messi y Mbappé
- ¿Afuera del Mundial 2026? Qué pasa si Portugal no le gana a Uzbekistán
Messi, máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al momento
El delantero argentino Lionel Messi se mantiene en la cima absoluta de los goleadores del campeonato ya que registra una marca de cinco anotaciones tras disputar los primeros dos partidos del Grupo J. El atacante edificó esta ventaja numérica merced a un triplete frente a Argelia y un doblete conseguido ayer ante el seleccionado de Austria en lo que fue la segunda fecha para el combinado dirigido por Lionel Scaloni. Con Messi cómodo en la punta, así está la tabla completa de goleadores al momento:
PRIMERO
Lionel Messi (Argentina) - 5 goles
SEGUNDO (EMPATADOS)
Kylian Mbappé (Francia) - 4 goles
Erling Haaland (Noruega) - 4 goles
TERCERO (EMPATADOS)
Deniz Undav (Alemania) - 3 goles
Jonathan David (Canadá) - 3 goles
CUARTO (EMPATADOS)
Cristiano Ronaldo (Portugal) - 2 goles
Kai Havertz (Alemania) - 2 goles
Matheus Cunha (Brasil) - 2 goles
Vinícius Júnior (Brasil) - 2 goles
Cyle Larin (Canadá) - 2 goles
Mikel Oyarzabal (España) - 2 goles
Folarin Balogun (Estados Unidos) - 2 goles
Harry Kane (Inglaterra) - 2 goles
Ayase Ueda (Japón) - 2 goles
Daichi Kamada (Japón) - 2 goles
Ismael Saibari (Marruecos) - 2 goles
Elijah Just (Nueva Zelanda) - 2 goles
Brian Brobbey (Países Bajos) - 2 goles
Cody Gapko (Países Bajos) - 2 goles
Crysencio Summerville (Países Bajos) - 2 goles
Ismaïla Sarr (Senegal) - 2 goles
Yasin Ayari (Suecia) - 2 goles
Johan Manzambi (Suiza) - 2 goles
Maxi Araújo (Uruguay) - 2 goles
EL RESTO (EMPATADOS)
Félix Nmecha (Alemania) - 1 gol
Jamal Musiala (Alemania) - 1 gol
Nathaniel Brown (Alemania) - 1 gol
Nico Schlotterbeck (Alemania) - 1 gol
Abdulelah Al-Amri (Arabia Saudita) - 1 gol
Nadhir Benbouali (Argelia) - 1 gol
Amine Gouiri (Argelia) - 1 gol
Connor Metcalfe (Australia) - 1 gol
Nestory Irankunda (Australia) - 1 gol
Marko Arnautovic (Austria) - 1 gol
Romano Schmid (Austria) - 1 gol
Ermin Mahmic (Bosnia) - 1 gol
Jovo Luki (Bosnia) - 1 gol
Kevin Pina (Cabo Verde) - 1 gol
Hélio Varela (Cabo Verde) - 1 gol
Nathan Saliba (Canadá) - 1 gol
Ladislav Krejí (Chequia) - 1 gol
Michal Sadílek (Chequia) - 1 gol
Daniel Muñoz (Colombia) - 1 gol
Jaminton Campaz (Colombia) - 1 gol
Luis Díaz (Colombia) - 1 gol
Hyeon-Gyu Oh (Corea del Sur) - 1 gol
Amad Diallo (Costa de Marfil) - 1 gol
Franck Kessie (Costa de Marfil) - 1 gol
Martin Baturina (Croacia) - 1 gol
Petar Musa (Croacia) - 1 gol
Livano Comenencia (Curazao) - 1 gol
Emam Ashour (Egipto) - 1 gol
Mohamed Salah (Egipto) - 1 gol
Trézéguet (Egipto) - 1 gol
Mostafa Zico (Egipto) - 1 gol
John McGinn (Escocia) - 1 gol
Lamine Yamal (España) - 1 gol
Alex Freeman (Estados Unidos) - 1 gol
Giovanni Reyna (Estados Unidos) - 1 gol
Bradley Barcola (Francia) - 1 gol
Ousmane Dembélé (Francia) - 1 gol
Caleb Yirenkyi (Ghana) - 1 gol
Jude Bellingham (Inglaterra) - 1 gol
Marcus Rashford (Inglaterra) - 1 gol
Aymen Hussein (Irak) - 1 gol
Mohammad Mohebbi (Irán) - 1 gol
Ramin Rezaeian (Irán) - 1 gol
Junya Ito (Japón) - 1 gol
Keito Nakamura (Japón) - 1 gol
Nizar Al-Rashdan (Jordania) - 1 gol
Ali Olwan (Jordania) - 1 gol
Julián Quiñones (México) - 1 gol
Raúl Jiménez (México) - 1 gol
Luis Romo (México) - 1 gol
Marcus Holmgren Pedersen (Noruega) - 1 gol
Leo Østigård (Noruega) - 1 gol
Ismaïla Sarr (Noruega) - 1 gol
Finn Surman (Nueva Zelanda) - 1 asistencia
Virgil van Dijk (Países Bajos) - 1 gol
Matías Galarza (Paraguay) - 1 gol
Maurício Magalhães (Paraguay) - 1 gol
Joao Neves (Portugal) - 1 gol
Yoane Wissa (RD Congo) - 1 gol
Ibrahim Mbaye (Senegal) - 1 gol
Teboho Mokoena (Sudáfrica) - 1 gol
Alexander Isak (Suecia) - 1 gol
Anthony Elanga (Suecia) - 1 gol
Mattias Svanberg (Suecia) - 1 gol
Viktor Gyökeres (Suecia) - 1 gol
Breel Embolo (Suiza) - 1 gol
Granit Xhaka (Suiza) - 1 gol
Rubén Vargas (Suiza) - 1 gol
Omar Rekik (Túnez) - 1 gol
Agustín Canobbio (Uruguay) - 1 gol
Abbosbek Fayzullaev (Uzbekistán) - 1 gol