Así terminó la tabla de posiciones del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

El pasado domingo 10 de noviembre del 2024, se disputaron los últimos partidos del torneo regular del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Han quedado definidos los seis equipos clasificados a Cuartos de Final y los cuatro que tendrán que disputar el Play In.

Los enfrentamientos definidos en Liguilla son: Tigres vs Atlético de San Luis y Pumas vs Rayados. En Play In se enfrentarán Tijuana vs América y Guadalajara vs Atlas.

Tabla de posiciones Apertura 2024

Con la finalización del torneo regular, así quedó la tabla de posiciones: En primer lugar quedó Cruz Azul con 42 puntos conseguidos, rompiendo así un nuevo récord de puntos en un torneo corto.

En segundo se ubica Toluca con 35 puntos, en tercero Tigres con 34 puntos, en cuarto Pumas con 31 puntos, en quinto Rayados con 31 puntos y en sexto Atlético de San Luis 30 puntos.

En séptimo quedó Tijuana con 29 puntos, en Octavo América con 27 puntos, en noveno Chivas con 25 puntos y en décimo Atlas con 22 puntos.

En el lugar 11 quedó León con 18 puntos, en 12 Juárez con 17 puntos, en 13 Necaxa con 15 puntos, en el lugar 14 y 15 se encuentran empatados Mazatlán y Puebla con 14 puntos. En el lugar 16 quedó Pachuca con 13 puntos, en el 17 Querétaro con 12 puntos y en el último lugar Santos con 10 puntos.

