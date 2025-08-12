OFICIAL: Así va la tabla general del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 4

Regreso la actividad de la Liga BBVA MX tras el parón por la Leagues Cup. Este lunes 11 de agosto del 2025, finalizó la actividad de la Jornada 4, fecha que inició desde el viernes 8 de agosto del 2025.

Se disputaron nueve encuentros, los que dejaron un total de siete victorias, dos empates y un total de goles anotados. El partido en los que más goles hubo fue en el de Tigres vs Puebla que terminó 7-0.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo del Apertura 2025 tras la jornada 4 de la Liga BBVA MX

Tras la cuarta jornada, en lo más alto de la tabla se encuentra Pachuca con doce puntos, registra cuatro victorias consecutivas. Del segundo al cuarto lugar, se encuentran Toluca, Tigres y Rayados de Monterrey con nueve puntos. En el quinto y sexto lugar se encuentran Cruz Azul y América con ocho puntos.

En el séptimo lugar aparece el conjunto de Santos con seis puntos. Del octavo al décimo lugar, se ubican Necaxa, Mazatlán y Tijuana con cinco puntos con solo una derrota hasta el momento. Del lugar al 11 al lugar 12 se encuentran con cuatro puntos conseguidos Pumas y Atlas.

Del lugar 13 al lugar 16 parecen Chivas, Atlético de San Luis, León y Puebla con tres puntos. En el lugar 17 se encuentra Juárez con dos puntos y en el último lugar se ubica Querétaro con cero puntos y cuatro derrotas de forma consecutiva.



Pachuca 12 puntos Tigres 9 puntos Toluca 9 puntos Rayados de Monterrey 9 puntos Cruz Azul 8 puntos América 8 puntos Santos 6 puntos Necaxa 5 puntos Mazatlán 5 puntos Tijuana 5 puntos Pumas 4 puntos Atlas 4 puntos Chivas 3 puntos Atlético de San Luis 3 puntos León 3 puntos Puebla 3 puntos Juárez 2 puntos Querétaro 0 puntos