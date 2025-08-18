OFICIAL: Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 5 | Liga BBVA MX

Terminó la actividad de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Se dispuatron los nueve encuentros que dejaron un total de siete victorias, dos empates y un total de 30 goles anotados. El partido en los que más goles hubo fue en el de Querétaro vs Atlas que terminó 3-3.

Con la fecha finalizada, hubo varios cambios en la tabla de posiciones del Apertura 2025 por los diferentes resultados que se tuvo y aquí te decimos como van los equipos.

En lo más alto de la tabla se encuentra Pachuca con doce puntos, los tuzos conocieron la derrota en la Jornada 5. En el segundo lugar aparece Rayados de Monterrey con 12 puntos pero con una diferencia de goles menor. En el tercero y cuarto lugar, se encuentran Cruz Azul y América con 11 puntos, ambos equipos se mantienen invictos.

En el quinto lugar aparece Toluca con 10 puntos, en sexto lugar Tigres con nueve puntos y en séptimo Xolos con siete puntos. Del octavo al décimo lugar, se ubican Santos, Atlético de San Luis y León con seis puntos. Del lugar al 11 al lugar 15 se encuentran Necaxa, Mazatlán, Pumas, Juárez y Atlas con cinco puntos conseguidos.

Monterrey derrota a Mazatlán en fiesta de goles ⚽



Lucas Ocampos se reencuentra con el gol y marcó doblete para la causa Rayada que acaricia el liderato general 🤠 pic.twitter.com/aN6BnFa9fO — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 18, 2025

En el lugar 16 y 17 parecen Chivas y Puebla con tres puntos. En el último lugar se ubica Querétaro con su primer punto conseguido.

Tabla de posiciones Apertura 2025 tras jornada 5

Pachuca 12 puntos Rayados de Monterrey 12 puntos Cruz Azul 11 puntos América 11 puntos Toluca 10 puntos Tigres 9 puntos Tijuana 8 puntos Santos 6 puntos Atlético San Luis 6 puntos León 6 puntos Necaxa 5 puntos Mazatlán 5 puntos Pumas 5 puntos Juárez 5 puntos Atlas 5 puntos Chivas 3 puntos Puebla 3 puntos Querétaro 1 puntos

