Así va la tabla de posiciones del Clausura 2025 tras la jornada 8 | Liga BBVA MX

Se ha terminado la jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, hasta el momento solo hay un equipo que se mantiene invicto en la competición.

La jornada 8 nos regaló un total de nueve victorias, sin ningún empate y 23 goles anotados. En los partidos que más goles hubo fue en el Necaxa vs Mazatlán, Juárez vs Toluca y Monterrey vs Atlético de San Luis que terminaron 3-1, 0-4 y 3-1 respectivamente.

Tabla posiciones Clausura 2025

Hay cambios en toda la tabla. En el primer lugar se mantiene el León que marcha invicto con siete victorias y dos empates, acumulando 23 puntos.

En segundo se encuentra el América con 20 puntos, en tercer Necaxa con 18 puntos y en cuarto Cruz Azul con 17 puntos. En quinto aparece Tigres, con 16 puntos conseguidos y dos derrotas hasta el momento. En sexto se encuentra Toluca con 15 puntos.

En el séptimo y octavo lugar se encuentran Pachuca y Juárez con 13 puntos. En el noveno lugar están Monterrey con 12 puntos. En el décimo y onceavo lugar se encuentran Chivas y Pumas con once puntos.

En el lugar 12 y 13 se encuentran Puebla y Mazatlán con ocho puntos. En el lugar 14 y 15 se ubican Querétaro y Atlas con siete puntos. En el lugar 16 y 17 se ubican Santos y Tijuana con cuatro puntos. En el último lugar se encuentra Atlético de San Luis con tres puntos.

Así se jugará la Jornada 9 del Clausura 2025

La jornada 9 del Clausura 2025 se jugará entre semana, la actividad arranca el martes 25 de febrero del 2025, los juegos que se van a disputar son: Tigres vs Juárez, Mazatlán vs Monterrey y Tijuana vs Pumas. Para el miércoles 26 de febrero del 2025, los encuentros con los que se termina la actividad de la fecha son: Pachuca vs Puebla, Toluca vs Querétaro y Atlético de San Luis vs Chivas.