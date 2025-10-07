¡De no creerse! Estos son los ÍDOLOS de los jugadores de México Sub-20

El delantero de Santos Laguna y de la Selección Mexicana Sub-20 , Tahiel Jiménez, Walter ‘Lorito’ Jiménez, compartió con medios informativos una serie de declaraciones que reflejan tanto su admiración por sus compañeros como sus aspiraciones personales en el futbol profesional. En una entrevista reciente, el atacante lagunero no escatimó elogios hacia Gilberto Mora, joven promesa del conjunto Azteca Sub-20, a quien calificó como un “fuera de serie” y un verdadero ídolo dentro del vestidor.

Gilberto Mora: Un fuera de serie… un jugador diferente

“Gil es un fuera de serie, es muy bueno. Qué gusto tenerlo de nuestro lado. Aunque soy mayor le aprendo mucho porque es un jugador diferente, es muy bueno”, expresó Jiménez, destacando la madurez y el talento del juvenil que ha brillado en el Mundial Sub-20 con actuaciones que lo han colocado en la mira de clubes europeos.

Las palabras de Tahiel no solo evidencian el respeto que Mora ha ganado entre sus compañeros, sino también el ambiente de compañerismo y aprendizaje que se vive en las categorías juveniles del futbol mexicano. Gilberto, con apenas 16 años, ha demostrado liderazgo y calidad, convirtiéndose en un referente para sus colegas, incluso aquellos con mayor edad y experiencia.

Santiago Gimenez, el referente de Tahiel Jiménez

Por otro lado, Jiménez también habló sobre sus metas a futuro y reveló que su gran inspiración es Santiago Gimenez, actual delantero del AC Milan y figura consolidada en Europa. “A Santi lo veo como un ídolo, me encantaría seguir sus pasos. En un futuro me veo, primero quedando campeón con Santos y después jugando en Europa, me encantaría jugar en el Milan o en alguno de los grandes de Europa, la Premier League es la que más me llama la atención”, confesó a Fox Sport.

Estas declaraciones reflejan el hambre de éxito que caracteriza a la nueva generación de futbolistas mexicanos, quienes no solo sueñan con destacar en la Liga MX, sino también con dejar huella en las ligas más competitivas del mundo. Tahiel Jiménez, con su talento y mentalidad, se perfila como uno de los nombres a seguir en el proceso y, eventualmente, en el salto al futbol europeo.

