El Tala Rangel confirma que jugaría con el Bayern Múnich

¡Ambicioso! José Raúl el “Tala” Rangel, portero titular de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aseguró que en un futuro sueña con jugar en el futbol de Europa, específicamente en el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania, equipo en el que Manuel Neuer, una leyenda de la portería a nivel mundial, ha dejado la vara muy alta para quien sea que llegue a reemplazarlo.

A través de una plática en el podcast La Capitana, el “Tala” contó detalles sobre sus sueños a nivel profesional y asegura que no ve descabellado el llegar a jugar en un gigante del Viejo Continente.

“Largo sería ya pensar en Europa, yo creo que me gustaría eso. Para empezar, donde fuera. Obviamente no una Segunda División. Cualquier equipo de primera división: España, Inglaterra o Alemania. Me gusta mucho el Bayern Múnich, no se me haría descabellado jugar ahí”, aseguró el “Tala”, quien lleva un año siendo el titular indiscutible de Chivas.

Tala Rangel desea consolidarse en Selección Mexicana

Para llamar la atención de algunos clubes en Europa, el “Tala” Rangel está consciente de que primer debe consolidarse en la Selección Mexicana y tener ese roce internacional que necesita, sin embargo, ahorita tiene una complicada disputa con Luis Ángel Malagón.

“Obviamente, cuando juegas a nivel de Selección creo que el mundo te voltea a ver un poco más, empiezan a verte los equipos, más si tienes buenas actuaciones. La Selección, aunque sea jugar un partido, 10 minutos, ya jugando veremos si da para más. Mediano, ser campeón con Chivas, haber logrado algo con Selección, un campeonato de Copa Oro, Copa América, jugar un Mundial”, indicó el “Tala”, hablando sobre sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

El “Tala” Rangel, de 24 años de edad y nacido en Zapotlán el Grande, se ha consolidado como el portero titular de Chivas, sumando 1530 minutos en el Apertura 2024 y debutando con la Selección ante Uruguay en un partido amistoso.

