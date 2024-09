“También se puede decir que se nos escaparon los tres puntos”, Veljko Paunovic

Veljko Paunovic y los Tigres empataron contra el León, sin embargo, para el entrenador serbio fue un buen resultado por cómo se desarrolló el partido contra los Panzas Verdes.

Los Tigres de Nuevo León no pudieron llevarse el triunfo en contra de los Panzas Verdes del León en partido correspondiente de la Jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, sin embargo, el estratega serbio de los Regiomontanos se fue contento con el rendimiento de sus jugadores en el terreno de juego.

A pesar de que los Felinos de la U de Nuevo León estuvieron un par de ocasiones abajo en el marcador, pudieron rescatar un punto y mantenerse invictos en el Volcán en el Ap 2024, situación que aplaudió Veljko Paunovic en la rueda de prensa posterior.

“También se puede decir que que se nos escaparon los tres puntos, dadas la situación en los últimos minutos cuando el equipo la verdad es que mostró un gran carácter, gran reacción, y la gente que entró. La verdad es que puso al rival contra las riendas porque ha sido un gran rival todo en todo el partido. desde el inicio se agrandaron en su jugada de contraataque que que la verdad es que estuvimos bien armados, pero tomamos malas decisiones y ellos aprovecharon, es un buen equipo León”, comentó Veljko Paunovic en relación al resultado de los Tigres en contra de los Panzas Verdes de León.

¿Qué le dejó a Veljko Paunovic el empate contra el León?

En los últimos partidos que han tenido los Tigres en calidad de locales dentro de la Liga BBVA MX se ha sufrido para salir con un resultado positivo, contra el Atlético de San Luis estuvieron con 10 hombres la mayor parte del encuentro y frente al León estuvieron debajo en el marcador en par de ocasiones.

“Venimos preparándonos para lo que hoy vimos, un equipo que nos va a disputar y nos va a proponer un juego más de contraataque, más de contención y así fue. Lamentablemente el primer gol y el segundo gol, creo que bajamos la guardia y un equipo así con con gente rápida que tiene arriba y capaz de ejecutar las jugadas, pues es suficiente para que te hagan daño. Creo que el equipo yendo atrás en el marcador todo el partido supo muy bien manejar, volver a empatar el partido dos veces, y luego hasta casi ganarlo. Yo sé que no ha sido el mejor partido desde luego, pero yo me quedo muy muy contento con el grupo, me quedo muy contento con el ímpetu que hemos tenido los chicos se han acabado todos reventados en sentido físico y eso muestran el compromiso. Muestra las ganas y la competitividad que tenemos”, añadió el director técnico serbio sobre la intensidad de sus jugadores en la cancha.

