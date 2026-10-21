Rays, de perder su casa por un huracán a volver a la Serie Mundial: la reconstrucción que desafió a las Grandes Ligas

El 9 de octubre de 2024, el viento arrancó parte del techo del Tropicana Field y convirtió la casa de los Tampa Bay Rays en una imagen de devastación. El huracán Milton había golpeado la costa oeste de Florida y dejado al equipo sin el estadio cubierto que utilizaba desde 1998. Casi dos años después, los Rays volvieron a ese mismo inmueble y conquistaron el banderín de la Liga Americana para regresar a la Serie Mundial.

La historia tiene dos reconstrucciones simultáneas. Una ocurrió con trabajadores suspendidos a más de 60 metros de altura, instalando paneles sobre una estructura dañada. La otra se desarrolló en las oficinas deportivas, donde Tampa Bay reunió a un grupo que encontró valor en peloteros que otros equipos habían dejado ir.

Un estadio convertido en obra de ingeniería

La temporada 2025 obligó a Tampa Bay a mudarse al George M. Steinbrenner Field, complejo de pretemporada de los Yankees en Tampa. El cambio se hizo en apenas 120 horas: cubrieron los símbolos de Nueva York, adaptaron vestidores y espacios de trabajo y transformaron un parque de ligas menores en su casa provisional de Grandes Ligas.

Mientras el equipo jugaba al otro lado de la bahía, la reparación del Tropicana avanzaba por etapas. El costo estimado rondó los 55.7 millones de dólares. La estructura principal podía recuperarse, pero era necesario reemplazar buena parte de la cubierta y restaurar el interior.

The calm vs. the chaos #ForTampaBay | #Postseason https://t.co/Ajk4R0lnNR — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 20, 2026

El nuevo techo quedó completo el 20 de noviembre de 2025. Sus 24 paneles, de casi 2.3 toneladas cada uno, se fabricaron con una membrana especial de fibra de vidrio recubierta de PTFE. El material se produjo en Alemania, se cortó en China y cruzó el Atlántico hasta Florida. Para instalarlo, los trabajadores tuvieron que suspenderse con arneses a más de 60 metros de altura. Cada panel exigía una ventana de seis horas de clima estable y después varios días de ajustes para asegurarlo.

La reconstrucción no terminó con el techo. También se renovaron el césped artificial, la iluminación, el sonido, los vestidores y las alfombras. Cerca de 300 trabajadores llegaron a participar diariamente en los momentos de mayor actividad. El 6 de abril de 2026, después de 561 días sin béisbol en el inmueble, los Rays regresaron al Tropicana Field con una victoria ante los Chicago Cubs.

La reconstrucción de un equipo que no compra estrellas

En el terreno, Tampa Bay siguió una fórmula distinta a la de las franquicias que gastan grandes cantidades para reunir figuras. Su roster de postemporada se construyó con talento desarrollado en casa, agentes libres, selecciones del draft y, sobre todo, intercambios. Dieciséis de sus 26 peloteros llegaron mediante cambios, según el recuento de MLB. Algunos habían sido descartados por otras organizaciones; los Rays encontraron utilidad en jugadores que todavía tenían algo que corregir o demostrar.

El mexicano Jonathan Aranda representa el talento formado por la organización. Junior Caminero, adquirido mediante un cambio, se convirtió en una de sus grandes armas ofensivas. Y Freddy Peralta llegó desde los Mets en agosto, después de una etapa irregular, para terminar como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay volvió a demostrar que su ventaja competitiva no depende solamente de fichar nombres, sino de identificar posibilidades que otros no ven.

El regreso a casa y a la Serie Mundial

Los Rays cerraron la temporada regular con 55 victorias en casa y avanzaron a la Serie Mundial tras barrer a los Yankees en la Serie Divisional y derrotar a Cleveland en seis juegos por el título de la Liga Americana. Yandy Díaz y Caminero conectaron jonrones de dos carreras en el partido decisivo, mientras Peralta firmó otra actuación clave.

La franquicia vuelve a disputar el Clásico de Otoño por primera vez desde 2020, cuando perdió ante los Dodgers. Ahora enfrentará a Milwaukee con una historia que va más allá del diamante: el equipo que tuvo que improvisar una casa, reconstruir su estadio y encontrar valor en peloteros descartados vuelve a pelear por su primer campeonato.

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El Tropicana Field está reparado, aunque su futuro ya mira más lejos. Tampa Bay tiene un acuerdo para construir un nuevo estadio previsto para 2029. La reconstrucción, por tanto, no cierra una historia. Abre otra.

