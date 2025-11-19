¿Tan rápido? Estrella de Cruz Azul saldría del club tras un año

Mateusz Bogusz es el nombre clave en el mercado de fichajes para varios clubes de la Major League Soccer. El volante polaco llegó en enero a la disciplina de Cruz Azul tras una oferta millonaria por parte de la Máquina Celeste y casi 365 días después, las cosas no han salido como estaban planeadas en enero. Tres goles y siete asistencias a lo largo de 37 juegos fueron los números del ex Ibiza, quien buscaría un nuevo club en 2026.

Según información del periodista Fabrizio Romano, Bogusz (acaba de cambiar su agencia de representación) trataría de moverse del club mexicano y hay varios clubes de la Major League Soccer y del balompíe europeo que buscarían sus servicios. De momento, Mateusx tiene vínculo con el cuadro de La Noria hasta diciembre de 2026, con opción de renovarlo un año más. Cabe destacar que, Tom Bogert señala que el New England Revolution tendría prioridad en ficharlo gracias al tema de 'descubrimiento' (el primer equipo de la MLS que lo contactó a pesar de que no jugó ahí.)

Larcamón lo quiere recuperar

En el tema club, el director técnico de la Máquina Celeste ha señalado en distintas ocasiones que cuenta con el ex volante de Los Angeles Football Club y que sabe de su calidad. Prueba de ello fue el penúltimo juego de la fase regular del Torneo Apertura 2025 en la que Bogusz salió como titular y anotó gol en el triunfo contra Puebla en el Cuauhtémoc.

Finalmente, es una incógnita si el que fuera jugador del Leeds United inglés tenga mucho más protagonismo en la liguilla del presente torneo y acabe con el deseo de irse o de manera contraria, aumenten las ganas de cambiar de aires y tener más minutos en otro club del futbol internacional.