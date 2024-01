Fernando Ortiz confirma la salida de Rogelio Funes Mori a los Pumas

Antes de partir los Rayados de Monterrey rumbo a la ciudad de Mazatlán para sus últimos encuentros amistosos de cara al arranque del Clausura 2024 su director técnico el argentino Fernando Ortiz se detuvo para hablar del tema que se ha robado la atención no solo de la Sultana del Norte sino de todo el futbol mexicano, la salida de Rogelio Funes Mori de la Pandilla rumbo a los Pumas de Universidad Nacional.

“Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y a todos sus ex compañeros yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio”, comentó Fernando Ortiz en torno a la decisión de Rogelio Funes Mori de dejar Nuevo León para llegar a la Ciudad de México.

De esta forma reemplazarán a Funes Mori en Rayados

Se le cuestionó al estratega argentino sobre como la Pandilla del Barrial lograra sustituir a Rogelio Funes Mori y si su repentina salida a los Pumas de Gustavo Lema afecta al proyecto comandado por José Antonio “Tato” Noriega.

“No, hay compañeros que también lo pueden hacer de la misma manera, veremos como afrontamos esta semana competitiva. Bien, compañeros seguramente ha dejado en la institución, es el goleador histórico de la institución y siempre lo reconocí, estas cosas tiene el futbol y respetable su decisión” , analizó el “Tano” sobre la partida del goleador histórico de los Rayados de Monterrey.

Brandon Vázquez será el reenplazo de Funes Mori

La Pandilla ya tiene listo al remplazo de Rogelio Funes Mori, se trata del delantero mexicoamericano del Cincinnati FC Brandon Vázquez de 25 años; el nacido en Chula Vista California no ocuparía plaza de no formado en México debido a que sus primeros pasos en el futbol fueron con los Xolos de Tijuana de la Liga BBVA MX.

