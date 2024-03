“Es otro deporte”, el Tano Ortiz fue duro con el campo de los Xolos

El Monterrey se tuvo que conformar con una igualada ante los Xolos gracias a un gol en los últimos minutos por parte de Sergio Canales en el partido que se jugó este miércoles correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2024.

Si bien el ‘Tano’ no quiso justificar el mal accionar de sus dirigidos en este encuentro, sí arremetió contra las condiciones del terreno de juego.

“Cuando se juega en esta situación de cancha sintética es muy difícil de jugar al futbol, no es excusa, pero es otro deporte y cuando es otro deporte a veces hay que destacar la entrega, la idea de seguir buscando más allá del resultado”, declaró.

A pesar del empate, a los Rayados les alcanzó para subir al liderato de la tabla general producto de 19 puntos en nueve jornadas.

Para el estratega argentino, no es excusa el campo de juego

Fernando Ortiz recalcó que les afectó mucho esta visita al campo sintético del Estadio Caliente.

“Si estás acostumbrado quizás tienes esa ventaja, pero al no tener la posibilidad de entrenar de diario en este sintético y venir a plantear un juego que nosotros recurrimos en cualquier cancha donde vamos a jugar se torna difícil. Vuelvo a insistir, no es excusa, no tuvimos una buena noche también hay que reconocerlo, pero logramos un empate que seguimos ahí estando arriba”, apuntó.

Rayados ya piensa en Pumas

Ahora la ‘Pandilla’ tendrá que darle vuelta a la página y enfocarse en su próximo compromiso ante los Pumas de este domingo en el Estadio BBVA.

Además de la ventaja de la localía, los Rayados cuentan con una gran racha cuando reciben a los de la UNAM, ya que no han perdido como locales ante este rival en los últimos 10 años.

Así que será fundamental para ellos sacar un buen resultado para mantenerse en la pelea por el liderato, debido a que Cruz Azul, Pachuca, América y Tigres están al acecho de arrebatarlo.

