“Monterrey es favorito sobre Tigres": ‘Tano’ Ortíz

Los Rayados de Monterrey son uno de los favoritos a ser campeones en este Clausura 2024, terminaron el torneo regular siendo cuartos de la clasificación con 32 puntos producto de 9 victorias, 5 empates y tan sólo 3 derrotas ante Chivas, Cruz Azul y León.

Por su parte los Tigres de Robert Dante Siboldi quedó quinto con 31 unidades, 9 triunfos, 4 igualadas y 4 descalabros. Por lo que un empate en el global le daría el pase a los Rayados, por esto el publico y hasta el uruguayo, técnico de Tigres los pone como favoritos en la llave.

Te puede interesar: El mexicano en Europa que fue nominado a mejor mediocampista

Martinoli en modo ‘Deus’ con las estadísticas sobe la Selección Mexicana | En Caliente

Rayados favorito por la posición de la tabla

“Tiene la ventaja Rayados por quedar arriba en la tabla, nosotros tenemos que estar más que motivados para poder sobrepasar la ventaja que tiene Rayados en ese aspecto” , Robert Dante Siboldi.

Sin embargo ‘Tano’ Ortíz técnico de la pandilla no lo considera así;

“Sí. Es una palabra que yo no soy de utilizarla. No me gusta utilizarla. Yo sí te puedo llegar a asegurar que nosotros queremos ser protagonista de la serie. Eso es algo que yo siempre intento decírselo a los chicos. No importa el rival que juguemos, sino lo que nosotros vayamos a proponer. El que mejor haga el papel dentro de estos dos partidos pasará a semifinal y el que cometa menos errores evitará tratar de que no suceda algo catastrófico”.

La semana pasada Monterrey fue eliminado de la Champions Cup CONCACAF al perder contra el Columbus Crew, sin embargo este fracasó no ha desmotivado al plantel.

“Si bien no cerramos de la mejor manera como queríamos y quedamos eliminados de una semifinal de una Copa, anímicamente vuelvo a insistir, enfrentar al máximo rival de la ciudad y poder dejarlo afuera tiene que ser la motivación a tope, diríamos. Ojalá que lo puedan entender y podamos llevar a cabo”.

El año pasado Tigres eliminó a Monterrey en las semifinales, este rencuentro se podría considerar una revancha sin embargo para el técnico del equipo esa palabra no existe.

“Para mí no es revancha. Ya lo dije y lo vuelvo a manifestar. No hay revancha. Hay nuevas oportunidades. Quieren tener esa nueva oportunidad de poder dejar al rival en la serie de cuartos de final. Están conscientes. Estamos conscientes. Queremos dejar afuera al rival, pero hay que hacer un partido o dos partidos sumamente inteligentes para que eso suceda”.

Te puede interesar: Los jugadores mexicanos que podrían jugar en la próxima Champions League