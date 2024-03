Tano Ortiz explota contra el arbitraje luego de derrota vs Chivas

Rayados de Monterrey cayó en casa, y ante todo pronóstico, las Chivas Rayadas del Guadalajara le quitaron el invicto en el certamen a los dirigidos por Fernando Ortiz. Tras un partido con mucha polémica, que terminó 2-0 en favor de los tapatíos y un cuadro de la Sultana del Norte que finalizó el encuentro con dos jugadores menos por las expulsiones de Gerardo Arteaga y “Corcho” Rodríguez.

Gerardo Arteaga fue expulsado luego de perder la cabeza

Gol de Sebastián Córdova: Puebla 1-3 Tigres | Jornada 13, Clausura 2024

Gerardo Arteaga fue expulsado luego de perder la cabeza y reclamar una falta, los insultos sobre el silbante Adonaí Escobedo lo terminaron mandando a la regadera, mientras que el mediocampista sudamericano “Corcho” Rodríguez vio el tarjetón rojo luego de una falta con fuerza desmedida sobre Roberto “Piojo” Alvarado.

Te puede interesar: Las estrategias de Fernando Gago para vencer a Rayados

Luego de la derrota, el director técnico de Rayados, Fernando Ortiz explotó contra el arbitraje y dejó en claro que la primera tarjeta roja no fue justa.

“Vuelvo a insistir, hasta la expulsión de Gera, el partido lo teníamos controlado. Tuvimos situaciones creo que más del rival, no lo he visto pero creo que sí. Después, en el segundo tiempo también tuvimos situaciones. Desafortunadamente el gol es accidental, creo que es en contra, si bien no lo vi. Y a Gera darle la experiencia que uno tuvo como jugador, que yo era bastante similar en ese sentido de reclamos infantiles, y decirle que su temperamento le juega a favor a la hora de querer insistir en el juego. En el otro le va a perjudicar siempre”, mencionó el “Tano” en conferencia de prensa.

Para Fernando Ortiz hubo falta sobre Gerardo Arteaga

Por otro lado el estratega de Rayados aseguró que había evidencia suficiente para marcarse la falta anterior a los reclamos de Gerardo Arteaga.

“La he visto, esa la vi recién. Para mí hay una falta clara, que no le permite seguir en el juego de Gerardo. Se debe enojar por eso, porque al ver una falta y el árbitro no la interpretó, la reacción de patear el balón está mal. Yo creo que con una amonestación lo hubiese calmado. Él jura que no lo insultó, no la vi. Si hay una evidencia de que lo haya insultado, bien merecida tiene la roja, pero si no lo insultó tendría que revisar ese sentido. Previo si ve una falta de un jalón donde él no le permite seguir conduciendo el balón”, puntualizó el estratega.

Te puede interesar: “La mentalidad, el carácter y la personalidad de estos jugadores de este grupo”, Renato Paiva, DT Toluca

Con este resultado, Rayados de Monterrey cayó en la parte alta de la tabla general y las Águilas del América se mantienen como el líder de la competencia.