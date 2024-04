‘Tano’ Ortiz entró en la polémica que vivió con el Inter Miami

Rayados buscará el día de mañana cerrar la serie ante su gente en el gigante de Acero. El entrenador de Monterrey se animó a hablar sobre la polémica en el duelo de ida y le restó importancia a lo ocurrido en suelo estadounidense.

“He pasado millones de estas cosas dentro de un vestuario cuando se genera no solamente lo que ocurrió sino también broncas dentro del campo de juego. Soy de la idea de lo que sucede queda ahí, eso es algo de la vieja camada”, aseguró el Tano.

Así planteará el partido de vuelta el ‘Tano’ Ortiz

Por otro lado, se refirió a cómo saldrá el equipo para el duelo de vuelta el día de mañana en casa.

“Monterrey no va a cambiar en nada. Va a salir a ganar y no piensa en la ventaja deportiva. No pienso en cuidar el resultado y vamos a proponer. No vamos a esperar a nada y desde el minuto cero vamos a ir por el resultado”, sentenció el estratega de Rayados.

Además, el jugador de la pandilla, Jordi Cortizo, habló sobre enfrentar a Leo Messi en la vuelta de la Concachampions.

“Es una oportunidad hermosa de darles una alegría con un jugador que a lo mejor pensamos que nunca nos tocaría enfrentarlo. Es una semana muy especial, de las más lindas, con partidos emocionantes. Contento de lo que viene”, sentenció Cortizo.

Messi hará su estreno oficial en México

Lionel Messi jugará su primer partido oficial en México con la camiseta del Inter Miami y buscará remontar la serie que hasta el momento tiene abajo su equipo 1-2. El argentino, volvió a la actividad este fin de semana en el empate de su equipo 2-2 ante el Colorado Rapids.

Monterrey por su parte tiene una cuenta pendiente con Messi, el conjunto de la Pandilla acabó con polémica en suelo estadounidense y ahora el Tano Ortiz espera que no haya fricciones en el duelo de vuelta que define el pase a la siguiente fase en la Concachampions.

