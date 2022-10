Tano Ortiz no pierde esperanza: “La serie está más viva que nunca”

La anotación con la que Emilio Lara recortó distancia ante el Toluca en el Nemesio Díez no evitó la derrota del América en la ida de la semifinal, pero sí representó un respiro para la causa azulcrema, de acuerdo con el director técnico de las águilas, Fernando Ortíz.

“La sensación es que la serie está más viva que nunca. Ese gol de diferencia lo tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirles que estén el sábado en el Estadio Azteca. En casa, necesitamos que se haga sentir el Azteca porque está más que viva la serie y necesitamos un gol”, dijo en conferencia.

Resumen: Puebla 1-6 América | Cuartos de final IDA | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Se le apareció el Diablo al América en el Nemesio Diez

Aunque no individualizó, el estratega no esquivó hablar sobre las desconcentraciones que derivaron en el tropiezo de sus dirigidos y aseguró que evaluará lo mostrado en la capital del Estado de México para dar vuelta al marcador global en el Coloso de Santa Úrsula.

“Es futbol. Los errores existen, depende en qué momento se produzcan y hoy nos tocan a nosotros. Estos errores, en instancias de Liguilla, cuestan caros. Me preocupó la imprecisión de media cancha para adelante, pero es futbol. Si todos creían que íbamos a ganar por goleada, estaban equivocados. Es el sector final y más tensión va a haber. Veré el video, analizaré, empezaré a corregir para sacar esa mínima ventaja que tenemos para pasar a la final”, decretó.

El ‘Tano’ descartó que los tantos en su contra hayan sido resultado de un exceso de confianza, cuando fue cuestionado al respecto.

“No he visto eso, no lo he notado y, si lo hubiese notado, lo diré en el momento que pasen los errores. En estas instancias, esos errores cuestan caros”, comentó.

El América vio cortada su racha de 14 partidos sin derrota y, aunque su entrenador no desmenuzó las adecuaciones que hará de cara a la vuelta, sí adelantó qué se puede esperar de los emplumados.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá América vs Toluca EN VIVO | Semifinal de vuelta

“Tenemos que salir en casa de la misma manera que salimos siempre, a ganar el partido. Esa es la manera en que vamos a salir, el resto es futbol. Hay tres posibilidades, ganar, empatar o perder, nos tocó perder y en casa vamos a tratar de revertir”, sentenció.