Tano Ortíz sobre el posible regreso de Raúl Jiménez al América

América mantuvo el liderato general por varias jornadas del torneo pasado; ligaron un total de 14 partidos invictos, ganando todos los clásicos del Apertura 2022. Además, el equipo del Tano Ortíz se mantuvo como el equipo con más goleador del campeonato, con 38 tantos y tuvo una de las mejores defensivas el certamen.

Sin embargo, la regularidad y gran balance mostrado por el equipo durante la temporada no se pudo reflejar en la liguilla y América cayó ante Toluca en las semifinales de la Liga BBVA MX; perdiendo el invicto y la posibilidad de disputar la Final ante Pachuca.

¿Posible regreso de Raúl Jiménez al América para el Clausura 2023?

Raúl Jiménez no ha vivido sus mejores meses en lo deportivo, el Lobo Mexicano ha visto disminuir su nivel tras su dramática lesión ante Arsenal que le apartó de las canchas por varios meses. El artillero mexicano tuvo una discreta participación en Qatar 2022 y de momento no es titular en el equipo de los Wolves.

De acuerdo con diversos medios en Inglaterra, Julen Lopetegui habría pedido a la directiva de los Wolves poner transferible al delantero mexicano, quien cumple con su quinta temporada como futbolista del Wolverhampton. Motivo por el cuál América se mantendría atento de la evolución de las cosas.

El equipo aazulcrema se encuentra en la búsqueda de un centro delantero que pueda genera competencia interna y que ayude a potenciar las aspiraciones del club. La directiva no vería con malos ojos el posible regreso del canterano del América, Raúl Jiménez para reforzar su plantilla en la próximas temporadas.

La reacción del Tano Ortíz

El estratega del América no es ajeno a los rumores que giran en torno al delantero mexicano; cuando fue cuestionado sobre un posible fichaje de Raúl Jiménez, el técnico argentino respondió contundente ante los medios de comunicación

“Lo de Raúl no tengo ni idea, literal, esa es la verdad. No tengo otra respuesta, en el momento en que no tenga claridad en mi cabeza daré un paso al costado, pero si me pongo a ver las redes sociales, es una locura”, sentenció el técnico del América.

Mientras tanto Raúl Jiménez se encuentra trabajando al parejo con el club, a la espera de ganar una titularidad dentro del 11. El delantero ex del América sólo ha marcado 2 goles en la Carabao Cup esta temporada.