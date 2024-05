Tano Ortiz sobre la eliminación en Concachampions: “Si hay un culpable de la derrota soy yo”

Fernando Ortiz y Rayados no pudieron superar en casa al Columbus Crew y se van con las manos vacías de la Concachampions. El estratega de Rayados salió a dar la cara y respondió a las críticas tras la eliminación en la copa de la Concacaf.

“Quiero felicitar a Columbus por pasar una Final, esta derrota anímicamente pega y hay que reconocerlo. Es algo que es difícil de esquivar. Se lo dije recién a los jugadores, duele lo que tenga que doler. Ya mañana vamos a pensar en enfrentar a Tigres, nuestro máximo rival en cuartos de final”, dijo el DT de Monterrey.

Rayados sufre una dura derrota en un momento clave

Por otro lado, el Tano se animó a hablar acerca de la parte anímica de sus jugadores y que tanto puede llegarles a afectar esta dura derrota ante el club de la MLS.

“Tuvimos ocasiones para seguir agrandando el marcador, eso es algo que lo teníamos planificado, convertir el gol que había esperado, es un momento que nos vuelve a golpear anímicamente. De mi parte, trato de qué ellos (jugadores) entren concentrados, son situaciones que jamás ellos querrán tener, algo perjudica al grupo, son cosas que pasan”, comentó el estratega de Rayados.

También, Ortiz habló acerca del apoyo por parte de la afición y sobre quién es el principal responsable de esta eliminación en Concachampions.

“Quiero destacar a la afición que se comportó a la altura en lo que fue la semifinal, jamás ha dejado alentar a los jugadores, nos avergüenza no poder dar el paso para una Final, principalmente soy el responsable cuando el equipo pierde. Desde mañana hay que aceptarlo, y ahora la mente en los cuartos de final contra Tigres, es algo rápido e inmediato, donde tendremos que estar anímicamente al 100%. Me da mucha más fuerza para seguir trabajando, es algo que no puedo manejar, tengo que creer en lo que tengo en mi cabeza y seguiré haciéndolo”, sentenció el técnico del cuadro regio.

La maldición del Tano en Rayados

Ahora Rayados deberá recuperarse anímicamente para la serie ante Tigres por los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

Fernando Ortiz no ha podido alcanzar una final con Rayados, el estratega del cuadro regio ha sufrido varias eliminaciones en instancias de semifinales. Monterrey deberá recuperarse en el aspecto físico y mental si quiere hacerle frente a Tigres en la serie de cuartos de final. La eliminación ante Columbus Crew en Concachampions es un duro golpe en el proyecto del “Tano” Ortiz con el equipo de la Pandilla.

