EXCLUSIVA: Fernando ‘Tano’ Ortíz se siente parte del éxito de Rayados y América

Todavía no acaba el Apertura 2024 y los equipos ya se preparan durante sus pretemporadas para la siguiente campaña, como Santos Laguna que ya trabaja bajo las órdenes de Fernando ’Tano’ Ortíz quien fue presentado como director técnico hace unos días en la comarca.

En entrevista con Azteca Deportes, ‘El Tano’ habló sobre lo contento que lo tiene su regreso a la institución lagunera donde se coronó en 2006.

“La verdad lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, me siento en mi casa Santos Laguna con esta ilusión, un club que me ha dado mucho como club, en aquel momento donde yo jugaba y hoy en día estoy en otra posición, profesión como entrenador y desde el primer día que llegué me he sentido muy cómodo en Torreón, en la comarca. Siempre me ha manifestado ese querer mutuo que tenemos, estoy feliz y contento de regresar y poder brindar de otro lugar todo lo que quiero sobre esta institución. Creo que desde aquella historia que comenzamos en el 2006 hasta el día de hoy ha logrado muchísimos objetivos, queremos seguir marcando la historia de un club tan importante a nivel naciona,l si bien llegamos en un momento deportivo no adecuado trataremos de ir día a día y volver a encaminar a ese Estadio Corona qué tanto se vio reflejado en años anteriores”, mencionó Fernando Ortíz.

"He dejado semillas en ambos equipos que han cosechado"



El 'Tano' Ortíz ve su sello en Rayados y América quienes están peleando el título del Apertura 2024.@Pulimau #Apertura2024 #TanoOrtiz #Rayados #ClubAmerica pic.twitter.com/RaA7mb4qjb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 3, 2024

Por otro lado, el entrenador argentino confesó sentir un poco de su sello en lo hecho tanto por América como Rayados, equipos que actualmente están en las semifinales del futbol mexicano y están peleando el título del Apertura 2024.

“Siempre más allá de que tanto André (Jardine) como Martín (Demichelis) han hecho su trabajo y es admirable, he dejado semillitas ahí en ambos equipos donde se han cosechado, pero ahora desearles lo mejor, están en una semifinal de la liga y ojalá que puedan aprovechar al máximo esta semifinal”, puntualizó Ortíz.

