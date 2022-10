‘Tano’ Ortiz: “Serán 10 días sin ritmo, no 3 meses”

Cuando el América salte a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para disputar la ida de los cuartos de final, habrán transcurrido 12 días desde su partido más reciente, que tuvo lugar —precisamente— ante el Puebla. Para el director técnico azulcrema, Fernando Ortiz, esto no debería ser un factor en el trámite de la llave.

“A mí, en lo particular, no me afecta y le digo a los jugadores que no nos tiene que afectar. Han pasado 10 días, no tres meses sin ritmo”, declaró el ‘Tano’, en conferencia de prensa.

En su discurso, el estratega ha buscado alejarse de las excusas y, cuestionado acerca del supuesto mal estado del césped en la Angelópolis, optó por la misma fórmula.

“Del campo, no lo he pisado, he escuchado comentarios que no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse. Nosotros nos hemos adaptado y no veo porqué hacer hincapié en algo para lo que estamos preparados. Si está mala, los jugadores sabrán cuándo arriesgar y cuándo no”, señaló.

Ortiz, artífice principal de la unión grupal que hay en el América

Desde su llegada a Coapa, el argentino ha preferido enaltecer a sus futbolistas y otorgarles el crédito por los resultados positivos. Sin titubear, explicó el método que ha utilizado para mantener unido al plantel que finalizó primero en la tabla general del Apertura 2022.

“A la hora de tomar decisiones, no veo el apellido del jugador y va a jugar el que considere que está mejor. Esa es mi mayor virtud a la hora de tomar decisiones, los trato a todos por igual, son todos importantes. Ellos se sienten preparados para afrontar en el momento que los requiera y eso es importante para dirigir una plantilla de tanta jerarquía”, apuntó.

El timonel emplumado se mantuvo apartado, también, de las críticas en torno al repechaje, luego de que dicha ronda fue superada por los lugares 5, 6, 7 y 8; es decir, todos los que disputaron la repesca en casa.

“No soy quién para opinar con respecto al formato de la Liga. Estoy para preparar el partido y lo que me toca jugar. Podemos tener opiniones diferentes, pero nos amoldamos a cómo es. Los encargados y los que deciden qué está bien o mal, de mi parte no es y ojalá hagan lo mejor por el futbol mexicano”, concluyó.