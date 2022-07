Tano Ortiz habla sobre la polémica arbitral en el América vs Toluca

Por fin —y por la mínima—, el América consiguió su primer triunfo en el Apertura 2022. Luego de tres jornadas en las que se midieron al bicampeón, a la nómina más cara y al equipo que mejor se reforzó, Fernando Ortíz compartió sus primeras conclusiones del presente torneo.

“Enfrentamos a tres grandes rivales y logramos una victoria, un empate y una derrota. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que ganarle a todos. Hoy estamos prendidos ahí arriba, pero con la tranquilidad de que no perdemos el camino por donde queremos ir. América es una institución muy grande, siempre habrá cosas que dicen, pero estoy tranquilo, sé por dónde voy”, dijo al término del encuentro con el Toluca.

Pese a la afirmación de que su escuadra está en la senda correcta, el estratega admitió que sumar de tres le generó un alivio particular que, sin embargo, dista de posicionar su ánimo según los cuestionamientos.

“Los tres partidos que jugamos siempre merecimos un poco más. Hoy es un desahogo mío en particular por tanto insistir y no poder encontrar el valioso gol. Hay desahogo, soy un ser humano. Siempre hay que ir para adelante. Cuestiones, preguntas e inconformidades siempre va a haber”, comentó.

La victoria azulcrema se dio por un gol y en el último suspiro de un juego en el que los visitantes se quedaron con uno menos al minuto 31, motivo por el que el ‘Tano’ fue cuestionado acerca de la falta de contundencia entre sus dirigidos.

“Me preocuparía si no creáramos. Con un hombre de menos, si no tengo situación de gol, algo falla”, apuntó.

El polémico gol anulado al América

Con respecto a la polémica que se suscitó tras la invalidación de una anotación a Álvaro Fidalgo, Ortiz emitió una reflexión.

“No me gusta opinar sobre el arbitraje y el VAR. Todo lo que se hace es para mejorar el futbol, dudas va a haber siempre y mi opinión es que es bueno el VAR. Lo principal es quien juzga en el momento que tiene que juzgar. Eso me lleva a pensar si lo ven bien o no. Al no ser jugadores los que lo ven, no se dan cuenta que es futbol y no deja de ser futbol. Quien lo ve debe tener interpretaciones, va a haber roces”, finalizó.