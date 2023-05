América se mantiene en segundo lugar de la tabla general de la Liga mx con 31 puntos cosechados en 16 fechas a lo largo del campeonato; el club azulcrema no perdió ninguno de los clásicos que disputó en la temporada (ante Chivas, Cruz Azul y Pumas); y el rendimiento del equipo del Tano Ortíz se ha mantenido consistente a través de las jornadas, registrando sólo una derrota.

Sin embargo, el Tano Ortíz deberá aprender de los errores del cierre de la campaña pasada; fueron líderes en el torneo con el mejor balance de la liga, los más goleadores y los que menos tantos permitieron, sin embargo, en los duelos de eliminación, Las Águilas se quedaron fuera ante Toluca en las semifinales, viendo escapar el objetivo del título. Algo que quieren evitar en la Liguilla que está por comenzar. A pesar del buen trabajo que ha realizado el técnico de los azulcremas, su continuidad en la entidad no es clara, así lo dejó claro el director deportivo.

En riesgo el puesto del Tano Ortíz con el América

Santiago Baños platicó en los micrófonos de W Deportes, donde habló de la actualidad del América y el futuro de Fernando Tano Ortíz al frente del equipo. Y aunque el argentino ha entregado buenos números, en el club no basta si no entregas el campeonato por lo que su continuidad no fue asegurada por el Director Deportivo.

“Hablamos hace un par de semanas y no es el momento para hablar de renovaciones, la idea es que podamos salir campeones y que siga. Pero ya nos sentaremos a hablar de eso, estamos enfocados en lo que viene que es cerrar bien el torneo y luego jugar la Liguilla. El paso se va a dar naturalmente, ojalá en mayo estemos levantando la copa y anunciando la renovación del Tano”, dijo Santiago Baños sobre el técnico del América.

Pese a que América sólo registra una derrota en el torneo, el Tano Ortíz no tiene su renovación asegurada en el club, por lo que el director deportivo expresó que el objetivo principal es el campeonato.

“Ojalá se pueda dar la catorce en el Azteca, pero sino vale igual, nos encantaría celebrar con nuestra afición esa oportunidad de poder levantarla. Hay que ir paso a paso, nos queda una jornada que es muy complicada, luego empezaremos la Liguilla por fases. Ojalá podamos estar platicando a finales de mayo con el título en las manos”, dijo en entrevista.

América se medirá ante Fc Juárez en la Frontera, de obtener un triunfo, el equipo se metería de manera directa a la Liguilla, siendo, nuevamente uno de los candidatos a levantar el título.

“Conozco al Tano desde hace mucho tiempo, la idea era incorporarlo a la estructura de las fuerzas básicas. El primer torneo que agarró al equipo pudimos entrar en cuarto lugar, el torneo pasado fuimos líderes, está trabajando bien. Lleva un partido perdido en lo que va de este torneo, ojalá podamos ponerle la cereza al pastel a finales de mayo”, finalizó.

