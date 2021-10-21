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Tapatío vs Dorados EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

La Jornada 13 de la Liga BBVA Expansión MX está por concluir, y este jueves Azteca Deportes trae para ti el partidazo Tapatío vs Dorados.

Tapatío vs Dorados Jornada 13

Escrito por: Azteca Deportes

El líder de la Liga BBVA Expansión MX está en las plataformas de Azteca Deportes. Dorados visita al Tapatío en la Jornada 13 del Grita México 2021, encuentro que podrás disfrutar por: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Estadísticas Tapatío vs Dorados Jornada 13


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¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs Dorados?

El encuentro se disputará este jueves en el Estadio Akron, casa de las Chivas, pero al ser la filial del equipo, el Tapatío también disputa sus partidos como local en el recinto.

¿A qué hora se juega el Tapatío vs Dorados en la Liga BBVA Expansión MX?

En punto de las 4:55 PM (tiempo del centro de México) arrancará el partido, que será dirigido por el árbitro central Luis García, ayudado en las bandas por René Ramírez y Mayra Mora; como cuarto arbitro estará Maximiliano Quintero.

¿Horario y Dónde ver el partido entre Tapatío vs Dorados?

No te pierdas nuestra transmisión por las plataformas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Tapatío vs Dorados: previa

Los Dorados son líderes absolutos de la competencia con 29 puntos, después de ocho victorias y tres empates, sin ninguna derrota; por su parte, el conjunto de Guadalajara suma 14 unidades con tres triunfos, tres puntos y seis derrotas, para ser 12vos en la tabla general y estar en puestos de repechaje.

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Ambas escuadras llegan ganar sus encuentros pasados. Los locales vencieron a los Mineros de Zacatecas por la mínima, gracias al efectivo cobro de Juan Agüayo; mientras que, los sinaloenses golearon 4-1 a los Raya2, con doblete José Zuñiga, uno de Paolo Yrizar y otra de Alonso Zamora desde los 11 pasos.

En el historial se han medido en tres ocasiones, con una victoria para Dorados y un par de empates, con dos goles a favor para el Tapatío, y con tres tantos para el conjunto del Gran Pez.

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