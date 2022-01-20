Tapatío vs Venados EN VIVO Liga BBVA Expansión MX

La Liga BBVA Expansión MX vuelve a las pantallas de FUT Azteca, con el duelo entre el Tapatío contra Venados de Mérida, en duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Grita México Clausura 2022, el duelo se disputará en tierras tapatías, en el estadio Akron.

El cuadro rojiblanco ha tenido un arranque de certamen positivo, pues sn terceros de la clasificación general con 7 unidades, además de dos contundentes victorias este los Mineros de Zacatecas y Dorados de Sinaloa,



El Tapatío es favorito ante Venados

Los dirigidos por Ricardo Cadena tienen tienen dos victorias, pues vencieron a Dorados el 12 de enero por marcador de 2-0, los goles fueron obra de Gabriel Fregoso y de Pável Pérez, para derrotar al “Gran Pez” en su casa.



Convocatoria de Tapatío ante Venados

Porteros: Raúl Rangel y César López.

Defensoress: Miguel Gómez, Gabriel Martínez, Jorge Reynoso, Omar Mireles, Luis Carrillo y Gilberto Orozco, Matías Cendejas.

Mediocampistas: Dylan Guajardo, Pavel Pérez, Néstor Díaz, Deivoon Magaña y Ever Corona.

Delanteros: Paolo Yrizar, Sebastián Martínez, Leonardo Sánchez y Enrique Ledesma.

El cuadro de Venados llega en la séptima posición, con tres unidades, y ante los tapatíos buscarán escalar posiciones y destacar más en el Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX.

Te puede interesar: Los futbolistas del Tapatío que podrían ascender a Chivas



Contagios en el Tapatío por Covid 19

"La Dirección de Ciencias del Deporte informa que de acuerdo a los protocolos establecidos por la Liga de Expansión MX se realizaron las pruebas de control para detección de COVID en el plantel del Tapatío, previo a su partido de la Jornada 3 del Clausura 2022 ante Venados", comunicó el club por medio de sus redes sociales.

El equipo, agregó que las pruebas arrojaron 7 casos positivos, además, que todos se encuentran en aislamiento y con el debido seguimiento médico conforme a los protocolos de salud del club y la Liga.

Horario y dónde ver Tapatío vs Venados



El partido entre Tapatío y los Venados, lo podrás seguir completamente en vivo por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes en vivo, en punto de las 16:55 pm, con la narración de Jesús Joel Fuentes, Omar Villarreal y Eduardo Ruiz.

Te puede interesar: VIDEO: Celta presume la “magia” de Orbelín Pineda