Tata Martino afirma que Raúl Jiménez está contemplado para Qatar 2022

Cuando parecía que la conferencia de prensa del Tata Martino, previa al juego ante Irak, giraría en torno a la confirmación de la baja de Tecatito Corona para el Mundial de Qatar 2022, el tema de Raúl Jiménez fue el gran protagonista de la charla.

El estratega confirmó que llevará únicamente tres centros delanteros y entre ellos,

Raúl Jiménez está contemplado para ir a la Copa del Mundo.

“Si Raúl estuviera bien, no estaríamos hablando de esto. Sí él sigue con esta evolución y no tiene ningún retroceso, entiendo que sí debería decir que va a estar en la Copa del Mundo, pero no sé quién se va a quedar fuera.

Confirma el Tata Martino en conferencia que llevará 3 centros delanteros y que Raúl Jiménez está contemplado entre los 26.

Además, el estratega argentino confirmó que no tendrá minutos ante Irak, pero espera contar con él ante Suecia.



“Raúl (Jiménez) todavía no. Estamos evaluando el partido contra Suecia si da para que pueda tener unos minutos. Mañana es muy difícil, se reintegró el domingo en la noche y trabajó solo dos días, así que seguirá tratando de encontrar su mejor puesta a punto y vemos imprudente e innecesario que tenga minutos”.