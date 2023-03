‘Tata’ Martino critica a la Liga MX y el regreso de Diego Lainez

Luego del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, Gerardo Martino ha vuelto a hablar del futbol mexicano, el cual se ha visto superado por la MLS debido al proyecto de las Federaciones por hacer crecer sus respectivas ligas, no obstante, la Liga MX se ha quedado atrás.

“A la luz de lo que va sucediendo uno va viendo que hay una liga muy cerca como la MLS donde los futbolistas migran a Europa y los tiene jugando en los mejores equipos de las mejores Ligas de Europa.

“El mercado mexicano tiene futbolistas que valen ocho, diez o doce millones de dólares en el mercado interno y esos mismos futbolistas no tienen salida al exterior. El valor en acá es uno y hacia afuera no existe”, dijo Gerardo Martino para el podcast Olfato de Gol de Tomy Arguelles.

Sobre los jugadores que militan en el Viejo Continente, el ‘Tata’ hizo referencia a jugadores jóvenes como Diego Lainez y Santiago Muñoz, quienes no pudieron sostenerse en Europa y regresaron a la Liga MX para jugar con Tigres y Santos Laguna respectivamente.

“El futbol mexicano tiene muchos componentes. Tenemos que entender por qué Diego Lainez vuelve a México con 22 años. Por qué este chico, Santiago Muñoz vuelve a México con 20 años. Muchas veces se habla de futbolistas que con poca edad o sin jugar van al futbol europeo y pocas veces se encienden las luces de alarma cuando esos futbolistas a los dos o tres años están de vuelta en el mercado mexicano.

“La diferencia notable que hacen jugadores con Edson Álvarez o lo más reciente como César Montes, hay jugadores que están formados, están sólidos, para salir al exterior y se pueden sostener. Son futbolistas formados, ya hechos, preparados para irse al futbol europeo”, agrega el entrenador argentino.

La MLS supera a México en la zona de CONCACAF

A diferencia de los jugadores mexicanos en Europa, la Major League Soccer ha logrado exportar futbolistas a los mejores equipos, es por eso que la Selección Nacional de Estados Unidos ha aumentado su nivel en la zona de Concacaf superando a México, a quien le ganaron una Liga de Naciones y una Copa Oro.

“Noto deseos de tener una liga muy competitiva, de mejorarla año tras año. Lo que noto es el hecho de la exportación de futbolistas americanos a Europa es algo que está dentro de la política de desarrollo de los futbolistas. No solamente me voy, me voy para jugar. Jugadores en el Chelsea, en la Juventus, en el Leeds, en el Barcelona, Italia, Alemania e indudablemente eso le hace bien a la selección”, puntualiza.

