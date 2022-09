Tata Martino sigue preocupado por la lesión de Raúl Jiménez

A pesar de que las dudas continúan rodeando el entorno de la Selección Mexicana, al igual que su participación en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, el triunfo ante Perú fue una bocanada de aire puro. Una de las grandes incógnitas del Tata Martino es si Raúl Jiménez podrá llegar al Mundial.

El conjunto azteca ha tenido problemas con el gol y el delantero de los Wolves se está recuperando de una lesión. A pesar de la preocupación, el estratega argentino no descarta que el atacante llegue al 100 al Mundial.

“Soy optimista. La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense que va a llegar. Que no le cambie la cabeza. Cuando fui a comer con él vi que está positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo”.

Tata Martino le resta importancia al resultado ante Perú

Por otra parte, Tata Martino lamentó la falta de generación de jugadas para que Santiago Giménez y Henry Martín se lucieran, ya que son dos de los candidatos a quedarse fuera del Mundial.

“Nosotros tenemos una forma de jugar donde pretendemos que las situaciones de gol las puedan llegar a tener diferentes futbolistas. A diferencia del partido con Paraguay, en el partido de hoy hemos encontrado las pelotas que necesitábamos encontrar entre líneas, pero tuvimos muchas imprecisiones al momento de dar el pase final.Por eso no vimos situaciones de gol. No fue un partido estrictamente que tenía que ver con la finalización y lo que nos podría haber aportado otro número nueve si no con poder asistir mejor en el último pase”.

La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Colombia el próximo martes a las 21:00 horas, tiempo de Méxiico, y sería el último partido de Fecha FIFA, previo al arranque del Mundial Qatar 2022.