VIDEO: Tata Martino reaparece con el uniforme de la Selección Mexicana

En la entrega de los Premios The Best, organizados por la FIFA para conmemorar lo mejor del deporte en el año futbolístico, en una de las presentaciones musicales apareció el Tata Martino, ex director técnico de la Selección Mexicana. El entrenador argentino fue parte de uno de los videos que decoraron uno de los espectáculos de la entrega a lo mejor del futbol realizada en París, Francia.

En el video se mostró a Gerardo Martino en uno de sus festejos tras los goles de la Selección Mexicana en el partido contra Arabia Saudita de la pasada justa mundialista, donde el combinado tricolor, por un momento, soñó con la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Te puede interesar: Henry Martín amenaza el récord de goleo de José Saturnino Cardozo

El video donde Gerardo ‘Tata’ Martino reaparece con la Selección Mexicana

A través de la transmisión de los Premios The Best, en el canal de YouTube de la FIFA, en el minuto 58 con 52 segundos luce Gerardo ‘Tata’ Martino dentro de la presentación musical en la gala de este lunes 27 de febrero de 2022.

Los ganadores de los Premios The Best

Los integrantes de la Selección de Argentina fueron principales reconocidos en la gala de los Premios The Best: Lionel Messi se llevó la condecoración al mejor jugador del mundo, Lionel Scaloni recibió el reconocimiento al mejor entrenador y todos aquellos que apoyan al combinado albiceleste se llevaron la gratitud como la mejor afición.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Te puede interesar: El portero elegido por Diego Cocca para su debut en la Selección Mexicana

Además, en el mejor XI elegido por la FIFA estuvo protagonizado por Lionel Messi, Karim Benzema, Erling Haaland y Kylian Mbappé en el ataque; Casemiro, Kevin De Bruyne y Luka Modrić son las estrellas en el mediocampo; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk y João Cancelo son los defensores elegidos; por último, Thibaut Courtois es el arquero de la mejor alineación del año, reconocida por los Premios The Best.