‘Tata’ Martino responde si Messi jugará ante Rayados

Lionel Messi se lesionó a mediados de marzo en la Concacaf Champions Cup, y no pudo disputar la fecha FIFA con la selección de Argentina, hace algunos días. En el Inter Miami se tomó la decisión de comenzar inmediatamente la rehabilitación del jugador, y está muy cerca de recuperarse.

Ante la necesidad del equipo dirigido por Gerardo Martino, de tener un equipo competitivo ante Rayados en la ida de los cuartos de final de la Concachampions, es muy posible que el rosarino vuela a las canchas, aunque a un día del compromiso, no hay nada que asegure su participación.

“Mañana definimos. Hoy no lo sé. Entrenó (hoy), sí, mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas”, reveló el ‘Tata’ Martino, en conferencia de prensa.

‘Tata’ Martino no arriesgará a Messi, si no está al 100

El exentrenador de la Selección Mexicana no ocultó su deseo de colocar a Messi en el once inicial, pero subrayó que no va a arriesgar al jugador, a menos de que ya esté al cien por ciento físicamente.

“Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas”, compartió Martino.

El también exestratega del Barcelona finalmente destacó la labor de Rayados en la actualidad. y aseguró que se enfocará en atacar las cualidades de su rival para ganar la eliminatoria.

“Nosotros reconocemos el poderío de Monterrey. También sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos y lo que trataremos de hacer es neutralizar los puntos positivos del rival”