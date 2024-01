Taylor Swift no asistiría al Super Bowl si los Chiefs avanzan

Si los Chiefs llegaran a derrotar el próximo domingo a los Baltimore Ravens, consiguiendo su pase al Super Bowl LVIII, en las gradas habría una ausencia notable, pues la cantante Taylor Swift no podría asistir a ver a su novio Travis Kelce, quien estaría buscando su tercer anillo de campeón de la NFL.

Y es que la cantante de 34 años se ha convertido en un ícono del equipo en los últimos meses, pues desde que empezó a salir con el ala cerrada estrella, su presencia en las gradas alentando a la franquicia ha sido una constante. No hay partido en el que las cámaras no apunten al palco en donde se encuentra la intérprete de ‘Shake It Off', gritando y brincando, festejando los logros de Kelce.

Seguramente, este fin de semana no será la excpeción y la veremos en el M&T Stadium de los Baltimore Ravens, en donde los Kansas City Chiefs buscarán su boleto para el gran partido en Las Vegas. Sin embargo, en caso de conseguirlo, Swift no podría estar para ver el último partido de los Chiefs en esta temporada, y el más importante de todos.

Y es que la nacida en Pensilvania, Estados Unidos, reanudará su exitosa gira artística ‘The Eras Tour', justo en los días previos al Super Bowl LVIII, y tiene presentaciones en Tokio, Japón, del 7 al 10 de febrero, con lo cual resulta sumamente complicado que logre regresar a tiempo a Las Vegas para estar en el partido programado para el domingo 11 de febrero a las 3 de la tarde, tiempo local.

