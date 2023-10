Taylor Swift y otras celebridades que han salido con jugadores de la NFL

Aunque no se ha confirmado un “noviazgo” entre la cantante Taylor Swift y el Ala Cerrada de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, si que han dejado mucho que pensar a los aficionados luego de las apariciones de la “Reina del Pop” en los juegos de la estrella de la NFL, sin embargo, no es la primera vez que una famosa se roba el foco de los emparrillados.

En el 2007 el mariscal de campo de Dallas, Tony Romo, empezó a salir con la actriz y cantante, Jessica Simpson, con quien tuvo una relación de 2 años y aunque a los aficionados les causó una gran emoción el inicio de la relación, al final terminaron culpando a la protagonista de películas como “The Dukes of Hazzard” o “Blonde Ambition” del bajo rendimiento de la estrella de los Cowboys.

Las relaciones que no duraron

Durante el mismo año, la segunda elección del Draft de la NFL del 2006, Reggie Bush, comenzó un romance con Kim Kardashian tras coincidir en una entrega de premios Espys, el entonces corredor de los Santos de Nueva Orleans mantuvo una relación de 2 años con la modelo, incluso salió en las primeras 2 temporadas del Reality Show “Keeping Up with the Kardashians” y ella estuvo en los festejos del Super Bowl XLIV en donde Bush consiguió el título con Nueva Orleans.

En el 2020 una pareja que sorprendió al mundo del emparrillado fue la de Aaron Rodgers con Shailene Woodley, la actriz protagonista de películas como “Bajo la misma estrella” o “Divergente”, el cuatro veces jugador más valioso del año en la NFL incluso le propuso matrimonio a la actriz, sin embargo, la relación no prosperó y ambos decidieron no hablar del tema hasta ahora.

Swift y Kelce

La posible relación entre Taylor y Travis es una de las que mayor impacto ha tenido en la NFL, a tal grado en que la playera del jugador de los Jefes de Kansas City aumentó sus ventas en un 400%, además las transmisiones de los partidos de los Chiefs se han llevado la atención de los espectadores por las intervenciones de la cantante en las gradas.

Esta podría ser uno de los grandes romances del emparrillado que promete llenar de éxitos a ambos, Swift se encuentra en la mayor gira de su carrera, mientras que Kelce busca su tercer anillo de SuperBowl con los Jefes de Kansas City.

