Taylor Swift va a ver a Travis Kelce por segundo partido consecutivo

“You belong with me, you belong with me”... El mundo de la NFL vuelve a abrir sus reflectores sobre un posible romance que está surgiendo. La famosa cantante Taylor Swift y el ala cerrada de los Kansas City, Travis Kelce, vuelve a ser la nota, ya que la interprete regresó a un estadio para verlo jugar, ahora en Nueva York, en el duelo entre los Chiefs y los Jets.

Hay que recordar que todo ha ido surgiendo desde hace unas semanas. Distintos medios de Estados Unidos comenzaron a mencionar que habían visto a ambas estrellas salir juntos. Posterior a eso Travis habló en un podcast que le encantaría intercambiar un friendship bracelet con ella y finalmente en el partido de los Jefes ante los Bears, Taylor fue a ver y apoyar al jugador acompañado de mamá Kelce.

Vuélvete un experto de la NFL | Ritualizate con Andy Sola | Capítulo 1

Te puede interesar: Los Cowboys humillan a los Patriots en Dallas, en la Semana 4 de la NFL

El nuevo romance de la NFL entre Taylor Swift y Travis Kelce

Todos sabemos que cuando una chica va a ver a un niño a su partido no siempre significa que solo es amistad. Y es que está sería ya la segunda ocasión seguida en la que la cantante asiste a un partido de Kansas.

Taylor Swift ha sido vista de nuevo en un partido de la NFL, esta vez acompañada de los actores Blake Lively y Ryan Reynolds, Swift asistió al Metlife Stadium al encuentro entre los Chiefs y los New York Jets, encuentro que cierra la actividad del domingo, con el Sunday Night Football de la Semana 4.

Atención swifties: 🚨 Taylor Swift llegó al Metlife Stadium 🚨✨#NFLMX pic.twitter.com/81nJ7ukK2L — NFL México (@nflmx) October 1, 2023

La situación de Jonathan Taylor con los Colts sigue siendo complicada

Quizás parezca que no es para tanto, pero esta nueva pareja tiene al mundo del deporte y al musical a la expectativa de que confirmen su romance. Todos, al momento, se emocionan al ver a la cantante asistir a un partido de futbol americano. Se espera que la artista continúe asistiendo a más encuentros y que este “nuevo amor” pase a ser oficial.