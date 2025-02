¿Por qué no le entendimos al show de medio tiempo del Super Bowl 2025? Aquí te lo explicamos

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 protagonizado por Kendrick Lamar dejó a muchos espectadores sorprendidos, no solo por su energía y puesta en escena, sino por los múltiples simbolismos y referencias que estuvieron presentes en cada momento de la presentación. Mientras algunos esperaban un show más convencional, Lamar utilizó su tiempo en el escenario para hacer una declaración profunda sobre la historia y la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Desde referencias a la esclavitud hasta la crítica a la apropiación cultural en el hip-hop, el show estuvo cargado de mensajes que, si bien pueden haber pasado desapercibidos para algunos, marcaron un precedente en la historia del Super Bowl .

Los momentos claves en la presentación de Kendrick Lamar

Uno de los momentos clave en la presentación de Lamar fue su referencia a 40 Acres and a Mule, una promesa hecha después de la Guerra Civil en Estados Unidos que consistía en otorgar tierras a los afroamericanos liberados como compensación por la esclavitud, pero que nunca se cumplió. Este concepto ha sido un símbolo de la lucha por la justicia racial y los derechos de la comunidad afroamericana. La mención de Lamar en el escenario más visto del mundo sirvió como un recordatorio de esta deuda histórica.



La aparición del actor Samuel L. Jackson

Otro punto destacado del show fue la aparición del actor Samuel L. Jackson, quien interpretó una versión satírica de Uncle Sam, la emblemática figura que representa al gobierno de Estados Unidos. Su inclusión en el espectáculo reforzó la crítica de Lamar a la hipocresía del sistema y a la forma en que las comunidades afrodescendientes han sido marginadas. A través de su música y la teatralidad de su presentación, Kendrick transformó el espectáculo en un mensaje de protesta y resistencia, utilizando la plataforma que es el Super Bowl para amplificar su voz.

HUMBLE. y la división política que se vive en Estados Unidos

Durante la interpretación de HUMBLE., Kendrick Lamar realizó uno de los actos más impactantes de la noche al partir la bandera de Estados Unidos por la mitad con la ayuda de un grupo de personas afroamericanas. Este momento simbólico representó la fuerte división cultural y política que actualmente atraviesa el país, destacando las diferencias en oportunidades, derechos y representación para las comunidades marginadas. Más allá de un simple acto visual, la imagen de la bandera rasgada funcionó como una metáfora del conflicto racial y social que sigue vigente en Estados Unidos, dejando en claro que la brecha entre distintas realidades aún no se ha cerrado.

Kendrick Lamar’s dancers form an American flag around him during his “HUMBLE.” 👀🔥 pic.twitter.com/81BML4kZkb — ryan 🤿 (@scubaryan_) February 10, 2025

La aparición de Serena Williams en el Super Bowl 2025

También algo que muy sonado, fue la participación de la legendaria tenista Serena Williams, quien apareció en el escenario mientras Lamar interpretaba Not Like Us. Durante su participación, Williams realizó el Crip Walk, un baile asociado con los Crips, una de las pandillas más reconocidas de Los Ángeles. Más allá de ser solo un movimiento de baile, el Crip Walk tiene un significado cultural y social muy fuerte, pues representa la identidad y la historia de la comunidad afroamericana en esa región.

Serena Williams crip walkin they brought out Compton pic.twitter.com/sm9niOOF9m — Trøøp Ålmïghty³🕊🌎 (@Kxngtroopa) February 10, 2025

La indirecta por parte de Kendrick Lamar al cantante Drake

La presencia de Serena Williams realizando este baile también fue una indirecta a Drake, con quien tuvo una relación en el pasado. El rapero canadiense ha sido criticado en múltiples ocasiones por tratar de adoptar la imagen de alguien con conexiones en las calles sin realmente haber crecido en ese entorno. En este sentido, la inclusión del Crip Walk en el espectáculo y la figura de Uncle Sam observando todo, simbolizaban una crítica a la manera en que la cultura afroamericana es vista con desprecio o es apropiada cuando resulta conveniente.

Si bien Lamar no cerró su presentación con Not Like Us, su inclusión dentro del setlist fue sumamente estratégica. Esta canción que ha sido vista como un ataque directo a Drake, refuerza la idea de que Lamar sí creció en un barrio marginado y experimentó en carne propia las dificultades que enfrenta la comunidad afroamericana en Estados Unidos, mientras que Drake proviene de un entorno más privilegiado. Con esto, Kendrick dejó claro que la autenticidad en el hip-hop es un tema fundamental y que su historia es parte de una lucha real.

El mensaje final de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

Para cerrar su presentación, Kendrick Lamar interpretó TV-Off, enviando un mensaje claro: no tenemos por qué jugar el juego que nos imponen. Al final de su actuación, apareció en las pantallas del estadio la frase “Game Over”, reforzando la idea de que el sistema en el que viven es un juego manipulado, en el que muchas veces no son más que piezas movidas por otros.

at the Super Bowl halftime show, they showed "GAME OVER" and it was scrubbed from the YouTube replay pic.twitter.com/uCV8ch10aW — dragon9 998 (@killabytedragn9) February 10, 2025

El show de medio tiempo que pasó a la historia

El show de medio tiempo del Super Bowl 2025 de Kendrick Lamar no fue solo un espectáculo musical, sino una declaración política y social cargada de referencias históricas, culturales y simbólicas. Desde la alusión a 40 Acres and a Mule, hasta la sátira con Uncle Sam y la fuerte referencia al Crip Walk, cada detalle estuvo cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje sobre la lucha de la comunidad afroamericana y la autenticidad en el hip-hop.

Para quienes esperaban un espectáculo más tradicional, el show de Lamar pudo haber parecido confuso, pero quienes lograron captar sus referencias entendieron que fue uno de los espectáculos más impactantes y significativos en la historia del Super Bowl.

