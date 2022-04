Tecatito rechaza a la MLS y revela con qué club volvería a la Liga MX

El Tecatito Corona es uno de los mexicanos más destacados de la actualidad jugando en Europa, y pese a estar en buen momento con el Sevilla, él no le cierra la puerta a volver a jugar en la Liga BBVA MX, donde incluso reveló que equipo podría ‘seducirlo’.

Lo que sí es un hecho es que Tecatito Corona no se ve jugando en la MLS, al menos no a corto plazo, ya que su misión es seguir en Europa y destacar en las principales ligas del mundo; hasta ahora lo ha hecho bien.

Tecatito Corona decide entre Liga MX y la MLS

En entrevista con un medio nacional, Jesús Manuel Corona habló sobre la posibilidad de que pronto lo veamos junto a Chicharito Hernández, Carlos Vela o Héctor Herrera en la MLS, donde él negó que su fichaje a Estados Unidos vaya a tener lugar pronto.

“En este momento no me veo en la MLS, no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá”, dijo Tecatito Corona.

Tras estas palabras, Corona aceptó que jugar en la Liga BBVA MX puede ser una posibilidad, donde el club que lo vio nacer sería con quien regresaría, recordando que Rayados de Monterrey fue su equipo en México pero no le cierra la puerta a otros clubes.

“No, no me lo he pensado, salí de Monterrey, les tengo un gran cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados si es que decidiera volver”, sentenció Tecatito Corona.

Tras haber fichado con el Sevilla, Tecatito Corona se está volviendo pieza fundamental del cuadro de Julen Lopetegui, pues recientemente anotó su primer doblete con los españoles, ha visto acción en 13 partidos, suma un total de 836 minutos disputados y ha repartido 4 asistencias.