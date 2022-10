Tecatito debe recuperarse en México si quiere ir al Mundial

Se ha vuelto una verdadera batalla entre el equipo del Sevilla y la Selección Mexicana en torno en donde debe recuperarse Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona de su lesión en el tobillo en su fase final.

Christian Martinoli destroza a Ricardo Peláez por su paso en Chivas

En el equipo mexicano se menciona que el jugador vendría a terminar su recuperación en la instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), junto con el delantero del Wolves Raúl Jiménez, y que llegaría en los próximos días. Pero el Sevilla ha negado esta versión.

Te puede interesar: Tata define a los jugadores que reportarán primero con la Selección

El equipo de LaLiga española no dejará venir al jugador mexicano ya que considera que el viaje para su recuperación a nuestro país es innecesario y están resueltos que termine su recuperación con ellos.

Sampaoli no sabe sobre el viaje de Tecatito a México

El argentino Jorge Sampaoli, el técnico del Sevilla, dijo en conferencia de prensa el viernes que el equipo no le ha dicho nada sobre una salida de ‘Tecatito’ Corona a México, además de que la decisión le compete a los médicos, no a él.

“No tengo comunicación sobre eso. Creo que Tecatito es un jugador del Sevilla y que el área médica será responsable de la evolución de Tecatito”, declaró Sampaoli.

“Si el área médica decide que el jugador va a estar mejor cuidado en su selección, lo determinará el área médica y con el club, que es dueño del jugador. Nosotros hoy no podemos contar con él por su lesión, pero lo que pase de cara al futuro del jugador, tendrá que ver con áreas que no me competen porque todavía el jugador no está en mis manos”.

Como respuesta a lo anterior, fuentes de la Selección Mexicana afirman, “Tecatito debe venir a recuperarse a México, si quiere ir al Mundial”, según informó ESPN.

Te puede interesar: El proyecto no se puede destruir de golpe: Xavi Hernández

En el interior de la escuadra azteca hay quien piensa que el ‘Tecatito’ Corona no reportará con la Selección Mexicana.

“Si quiere ir al Mundial, tiene que venir y meterse fuerte en la recuperación... Si se queda allá (en España), si se queda a rehabilitar allá, no llega para la Copa del Mundo. Si no viene y no se presenta, es problema suyo”.

Tendremos que esperar para saber en que termina esta ¨novela¨ de la recuperación del jugador mexicano.