Técnico de Chivas evita hablar sobre ‘Chicharito’

Las Chivas del Guadalajara iniciaron el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con un agónico empate frente a los Santos en el Estadio Akron. Tras el partido las declaraciones del nuevo entrenador Fernando Gago fueron esquivas en cuanto a la posible llegada de Javier ‘Chicharito’ Hernández se refiere, aunque confesó que Cade Cowell podría incorporarse a los trabajos con el primer equipo pronto. El argentino también se mostró satisfecho con el desempeño de su escuadra.

La primera hora fue de dominio para un Rebaño Sagrado que no pudo reflejarlo en el marcador. Santos se adelantó con un gol de Harold Preciado tras una buena jugada colectiva que incluyó un túnel, antes, el campeón goleador del certamen anterior había fallado un penal. A Chivas le cancelaron un cobro desde los once pasos tras confirmarse previo fuera de lugar de Roberto Alvarado y también le anularon una anotación cerca del final. Afortunadamente para ellos, pudieron rescatar el punto al 90+9' con diana de Érick Gutiérrez.

E-Prix de Ciudad de México Formula E 2024 | Resumen completo

Te puede interesar: Fernando Gago revela su estado de ánimo tras empatar contra Santos en su debut

A pesar de no llevarse los tres puntos ante su gente, el estratega sudamericano se declaró satisfecho con el desempeño de sus jugadores. Aunque en la segunda mitad fueron más lentos en la circulación, comenzaron a tener profundidad por las bandas, refirió. La verdad que me gustó muchísimo el equipo, me gustó cómo entendieron el partido de cómo lo queríamos jugar y salió en gran parte”.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre el ‘Chicharito’?

Ante los inevitables cuestionamientos sobre el posible regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a Guadalajara, Fernando Gago prefirió ser cauteloso y brindar respuestas bastante cortas. Habló muy poco sobre el histórico delantero y aplicó la misma fórmula en lo referente a Cade Cowell, quien fue visto en las gradas del Estadio Akron durante el cotejo ante los Santos.

“Hasta que no entrenen conmigo, no lo puedo hablar, no lo puedo decir, sí que sé que van a hacerse estudios y el día lunes o martes ya inicia a entrenar con nosotros. A Cowell recién lo saludé", confesó el otrora seleccionado argentino.

Te puede interesar: VIDEO: Santiago Giménez inicia el año con GOLAZO ante Nijmegen