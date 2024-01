Técnico de Neymar critica su falta de pasión

Neymar es considerado por muchos como el mejor futbolista de su generación, toda vez que el brasileño ha sabido abrirse camino a lo largo de su carrera para estar a la par de monstruos futbolísticos como lo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, el sudamericano lleva rato alejado de los reflectores por su aparente falta de interés en trascender, además de una serie de lesiones que lo marginan del rectángulo verde.

A pesar de haber jugado en grandes clubes del Viejo Continente y ser el máximo goleador de un combinado nacional que cuenta en sus anales con tipos de la talla de Pelé, al estelar delantero constantemente le llueven reclamos por su falta de profesionalismo. Existen varios que piensan que de haberse metido de lleno en el futbol, su trayectoria sería muy distinta en la actualidad. Entre los que se sumaron a las críticas destaca su entrenador en el Al-Hilal.

E-Prix de Ciudad de México Formula E 2024 | Resumen completo

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo tras el arranque del Clausura 2024

“Cristiano Ronaldo tiene más pasión por el futbol y, por eso, lo pone como prioridad. Neymar tiene más pasión por otras cosas y pone esas otras cosas, que es su vida privada, por delante. Pero como jugador es fabuloso. Y como hombre estuve mes y medio con él, me sorprendió positivamente en todo”, dijo el portugués Jorge Jesús, entrenador del sudamericano del sudamericano en Arabia Saudita.

Prueba de lo mucho que ha caído el nivel de Neymar en épocas recientes es el hecho de que no figura en la terna final del Balón de Oro desde 2017. Tampoco ha sido considerado por la FIFA para el reconocimiento The Best, que se entregó este lunes en Londres. Además, dejó el alto rendimiento europeo para explorar otras opciones en Oriente Medio, ello a una edad en la que todavía podría competir al máximo nivel.

¿Cuándo vuelve Neymar de la lesión?

Durante un partido eliminatorio contra Uruguay rumbo a la Copa Mundial 2026, Neymar rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco en la rodilla, por lo que ha estado fuera de acción desde octubre pasado. Se espera que el crack brasileño vuelva a las canchas en julio o agosto de 2024, aunque todo depende de los tiempos de recuperación.

Te puede interesar: ¿Cuándo presenta Red Bull el nuevo auto de Checo Pérez?