Gustavo Lema no se baja del mercado de pases ¿sumarán otra incorporación?

Pumas deberá cubrir la baja de Leo Suárez por una rotura de ligamentos. El futbolista argentino se perdería lo que resta del torneo y el DT Gustavo Lema dejó la puerta abierta a un posible fichaje.

“La estrategia nuestra fue pensar que podía salir en cualquier momento el Chino, estar armado con las incorporaciones para no tener que salir corriendo de una eventual salida de Chino Huerta. Hoy el que sale es Leo, entonces gracias esa programación no tenemos esa necesidad de salir corriendo, pero estamos a la expectativa porque todavía falta mucho para el cierre de fichajes. Esperemos no tener otro tipo de inconvenientes como este, pero eso no quiere decir que esté cerrado, podemos estar ahí a la expectativa”, dijo el estratega de Pumas previo al debut en Leagues Cup ante el Austin FC.

Lema sabe el poder que tienen los equipos de la MLS

Por otro parte, se refirió a la incorporación de Chino Huerta y Memo Martínez, así como de las fortalezas que puede tener el rival de la MLS.

“Esperemos que estén en condiciones, llegarán juntos, evaluaremos si están para iniciar o para cuantos minutos. Estamos contentos de estar preparados para el inicio. Como todos los planteles hay mucha información de los rivales y se hace un análisis, sabemos perfectamente su paso por el torneo actual, las virtudes que han tenido, muy buenos partidos, otros no tanto, pero están buscando su regularidad, tienen jugadores importantes, se ve muy bien trabajado, así que va a ser un rival muy difícil”, sentenció Lema.

Leo Suárez, una baja sensible para Pumas

Ulises Rivas es uno de los jugadores que se está convirtiendo en parte de la titular de Pumas y viene de asumir como capitán el anterior juego del club.

“Primero es una lástima lo que le pasó a Leo, es un jugador muy importante para nosotros. Fue algo que nos pegó, nos dolió, pero estamos ahí para apoyarlo. El equipo ha hecho un gran trabajo con los refuerzos, el plantel está muy completo, y ahora le va a tocar a distintos jugadores ocupar ese espacio que dejó él. No queda en nosotros como este agendado, lo que tenemos es que apegarnos a eso, este Pumas, este equipo está muy bien físicamente, muy bien preparado para afrontar estos torneos y buscar tener el mismo inicio que Pumas así como en la Liga MX”, dijo el jugador de Pumas sobre la baja de Leo Suárez y el parón de la Liga BBVA MX.

