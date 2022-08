Dos técnicos mexicanos que podrían sustituir a Andrés Lillini en Pumas

Después de la llegada de Dani Alves, los Pumas levantaron muchas expectativas para el Apertura 2022, pero han estado muy lejos de cumplirlas. Además, del brasileño, Adrián Aldrete, Gil Alcalá, Eduardo Salvio y Gustavo del Prete se incorporaron al equipo, pero marchan en la 16ª posición y Andrés Lillini ha sido blanco de críticas.

Casi a la mitad del torneo, los universitarios apenas han ganado un partido, han empatado cinco y han perdido tres. A pesar de estos resultados, la directiva respaldó al técnico argentino, pero tal parece que la afición comienza a quedarse sin paciencia.

En caso de que el estratega no pueda revertir la situación y sea destituido abruptamente o hasta el final del torneo Apertura 2022, la directiva felina tendría estas opciones dentro de la misma institución.

Carlos Humberto González dirige a la categoría sub 20. El técnico de 44 años ha trabajado en fuerzas básicas o en Segunda División de el conjunto universitario desde 2018. Dirigió a los equipos sub 15, sub 16, sub 18, sub 20 y de Liga Pemier.

En el presente certamen, su equipo se encuentra en la tercera posición con cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Además, es la segunda mejor ofensiva con 18 goles.

Ellan Giraldy Quintero está a cargo de la sub 18. Antes de este cargo se había desempeñado como auxiliar técnico de diferentes equipos juveniles de Pumas e incluso, en Pumas Tabasco, pero hasta este momento recibió la confianza para dirigir a un equipo.

Actualmente suma cinco triunfos, un empate y cuatro tropiezos que lo sitúan en la quinta posición del torneo.

¿Quién es el preferido de la afición?

En redes sociales, la afición ha mostrado su deseo de que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se convierta en el próximo entrenador de los Pumas. Guillermo Vázquez también es otro de los solicitados y en caso de que se concretara sería su tercera etapa al frente del cuadro universitario.