El temblor de 1985 le arrebató al América uno de sus ídolos

Daniel Brailovsky uno de los grandes ídolos del americanismo, cuenta porque decidió dejar México en 1985. A pesar de que las Águilas del América pasaban por un gran momento, en la temporada en la que decidió dejar al club los de Coapa fueron campeones.

“Me puedes contabilizar dos campeonatos con América, la final del tercero no la jugué" recordó Brailovsky en entrevista para Azteca Deportes en el programa Barra Libre.

Recuerda tan momento con nostalgia.

“Esa fue maravillosa, ya me había escapado por el temblor, Los 3 años que estuve acá salimos campeones” agregó el ex futbolista.

México vivió momentos muy duros aquel 19 de septiembre de 1985, la tierra del suelo Azteca tuvo una fuerte sacudida y dejó decenas de muertos.

Esto asustó muchísimo a la mujer de Daniel Brailovsky y estaba embarazada de 9 meses.

“La culpa se la terminó llevando mi mujer sin tener nada que ver. Como la afición te quiere son buenos no tienes culpa de nada”. Sentenció.

Así comenzó la narración.

“Se vino el temblor en 1985, mi mujer para que se entienda la foto, Mi esposa está sola de 22 años en Polanco en una casa en el piso 10. Se movió todo, embarazada de 9 meses, yo estaba concentrado pedimos permiso para salir no nos dejaban, la típica, nos terminaron dejando, salimos, se viene el reacomodamiento de tierra se movió un poquito yo sentí y le dije nos vamos para el hotel”, ahí comenzó todo.

A pesar de que fue un movimiento telúrico muy fuerte el ex futbolista cuenta que no se despertó.



“El hotel se partió en dos, no sentí el temblor yo seguía durmiendo yo era una momia de joven dormía mucho.”

Pero su mujer lo vivió distinto y por recomendación médica tuvo que abandonar el país.

“Vamos a ver al médico el médico y nos dice; tiene que dar a luz fuera del país, me cagué , le dije nos vamos fui al aeropuerto, hablé con el comandante de líneas argentinas hermano necesito ayuda esta de 9 meses mi mujer no la van a dejar subir y me dijo yo la subo. Arreglamos todo, deje auto, departamento, todo, me robe el pasaporte del club, la subí al avión y me fui así de simple no le avise a nadie ni a mi mejor amigo” reveló Brailovsky.

Incluso su mujer le advirtió que podría ser el final de su carrera.

“Mi mujer me dijo no vas a volver a jugar al futbol, le dije me vale todo, te saco, le echaron la culpa cuando no tuvo nada que ver. A los 3 días se restablecieron las comunicaciones, cobramos algo por adelantado se los regresé, me bajaron el castigo y quedamos de amigos, al otro año vinieron a buscar futbolistas (a argentina) y durmieron en mi casa pero entendieron que no lo hice por el futbol”