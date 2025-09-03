Temporada 2025 de la NFL: Estos son los novatos que podrían dar la sorpresa

Estamos a tan solo unas horas para que se lleve a cabo el inicio de una temporada más dentro de la NFL , misma que promete ser una de las mejores de los últimos años gracias al nivel de paridad que se vislumbra en cada una de las escuadras, las cuales buscarán llegar al Super Bowl 2026.

En ese sentido, y como normalmente ocurre en este tipo de instancias, para la temporada 2025 - 2026 de la NFL destacan algunos novatos que, de hacer un trabajo correcto, podrían llegar a ser los mejores elementos de sus respectivas posiciones. ¿Cuáles son las 3 joyas que dejarán todo en el emparrillado en esta campaña?

¿Cuándo inicia la temporada 2025 - 2026 de la NFL?

La próxima temporada de la NFL está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues el primer partido de la misma se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre cuando las Águilas de Philadelphia, actuales campeones, se enfrenten a los Vaqueros de Dallas, en un cotejo que comenzará en punto de las 18:20 horas, tiempo centro del país.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026 de la NFL?

La temporada de la NFL durará poco más de cinco meses, pues de acuerdo con el calendario oficial el Super Bowl, el magno evento de este deporte, se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara California, en lo que promete ser una auténtica fiesta sin precedentes.

¿Cuáles son los novatos más interesantes de la NFL para esta temporada?

Travis Hunter: El receptor de los Jaguares de Jacksonville es, sin duda, una de las cartas fuertes del equipo de la Conferencia Americana. Lo anterior no solo se debe a su potencia, sino a la forma en cómo ha logrado adaptarse a las exigencias de la NFL.