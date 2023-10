Los Titans no canjearían a Derrick Henry previo a la fecha límite

A escasos días de la fecha límite para realizar canjes en la NFL, son pocos los movimientos que las franquicias han hecho y existe una gran posibilidad de que Derrick Henry no sea parte de alguno. De acuerdo a reportes, los Tennessee Titans se habrían reunido con su corredor estelar para informarle que planean retenerlo en la franquicia.

El egresado de Alabama ha sido uno de los estandartes ofensivos del conjunto que dirige Mike Vrabel, desde su llegada a la liga en 2016 acumula más de 8 mil 500 yardas y 81 touchdowns terrestres. Su nombre ha sido mencionado en relación con Tampa Bay y Cleveland, los Browns aspiran a la postemporada y perdieron a Nick Chubb por el resto de la temporada tras un duro impacto sufrido en el terreno del Acrisure Stadium.

El hecho de que no entre en planes de los Titanes canjear a su estrella, no quiere decir que no lo harán, en caso de recibir una oferta difícil de rechazar seguramente la aceptarán. Considerando que son últimos de su división y tomando en cuenta la lesión de Ryan Tannehill, no sería descabellado pensar en que la franquicia se decida por iniciar una reconstrucción en forma, deshaciéndose de varios pilares. El receptor abierto recientemente llegado DeAndre Hopkins también ha sonado como opción para salir, algo que ya hizo Kevin Byard.

Henry, que está en el último año de su contrato, podría atraer interés de más equipos cuando concluya la Semana 8 de la NFL. Las lesiones son una realidad en un deporte tan físico y siempre habrá demanda por un jugador con sus habilidades. La fecha límite para oficializar canjes es el martes 31 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Ryan Tannehill no jugará contra los Atlanta Falcons

El mariscal de campo de los Tennessee Titans, Ryan Tannehill no podrá participar en el partido contra los Atlanta Falcons de la Semana 8 de la NFL debido a una lesión en el tobillo. En su ausencia se espera que el novato Will Levis juegue la mayor parte del encuentro, aunque dividirá tiempo con Malik Willis.

