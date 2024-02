Terence Crawford tendrá que olvidarse de la posibilidad de pelear ante Canelo Álvarez

Hasta hace unas horas se rumoró que el super peleador Terence Crawford, podría ser un potencial rival del referente del boxeo desde hace una década Saúl Canelo Álvarez.

Pero el azteca se encargó de despejar las dudas sobre un pleito que llamaría la atención para muchos, pero el monarca indiscutido de peso supermediano tiene la respuesta.

Canelo dio los detalles en su visita a TV Azteca, que ha dado mucho de qué hablar por todo lo ocurrido. Entre entrevistas, charlas y conversaciones, Canelo fue cuestionado por Crawford.

Te podría interesar: Canelo aspira a seguir los pasos de Cristiano Ronaldo

Programa completo EN CALIENTE con ‘Canelo’ Álvarez de invitado

¿Crawford enfrentará a Saúl Álvarez?

Canelo, de 33 años, fue cuestionado por Rafa Ayala en su visita del boxeador a En Caliente. Sin darle rodeos, Canelo fue claro en su postura.

“Me criticaron por pelear con Charlo, que es más grande que yo. Yo soy un peleador chico para estos pesos. No critican cuando yo subo de peso, entonces ahora imagínate a Crawford desde welter a 168 libras, entonces tengo todo que perder y nada que ganar”, declaró Canelo Álvarez en el programa que tuvo momentos de revelaciones.

Crawford es un peleador que tendría que escalar de los welter, a los superwelter, luego medianos y supermedianos.

Más allá de que Crawford y Canelo tengan la misma altura, el estadounidense no tiene el mismo físico y no es tan robusto como Canelo, por lo que Canelo concluye que no habría paridad y eso le dejaría un resultado lleno de críticas.

Te podría interesar: Zurdo Ramírez iría por título mundial crucero

Terence Crawford parecía querer hacer esa pelea, pues en su momento declaró que sus habilidades y esfuerzo valdrían la pena.

“Canelo es un tipo grande, pero al mismo tiempo yo creo en mis habilidades como boxeador. Es un tipo pesado, pero no es un tipo grande. Él mide 1.73 y yo mido 1.73 también. Esa pelea sería buena”, destacó el monarca indiscutido en dos divisiones, superligero y welter.

Además cree que por más dura que sea su pegada, no es la de alguien como Deontay Wilder