Terminó la Fecha FIFA más extensa; Regresa la Liga BBVA MX, conoce el partido que marcará el retorno del futbol mexicano

Sonríe la pelota, el futbol mexicano de la Liga MX regresa y con ello, la marca número 1; el Viernes Botanero de TV Azteca Deportes. Tras una muy extensa Fecha FIFA, el balompié de clubes retoma actividades en el segundo semestre del año. El Torneo Apertura 2026 llega a la jornada 11 y justo esta fecha nos trae auténticos partidazos como el choque entre Tigres y toluca desde el 'Volcán' que podrás sintonizar por la mejor televisora de México.

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Será el viernes 9 de octubre en punto de las 7:00 pm cuando la Franja del Puebla reciba en el Estadio Cuauhtémoc al Club León para marcar el regreso del futbol mexicano de Primera División. Poco después de ese cotejo, viajamos a la Sultana del Norte para ver un auténtico choque de titanes por TV Azteca Deportes; Tigres vs Toluca.

Los partidos que podrás ver en TV Azteca Deportes



Tigres vs Toluca - viernes 9 de octubre - 8:50 pm

Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana - sábado 10 de octubre - 4:50 pm

Jornada 11 del Apertura 2026

Viernes 9 de octubre



Puebla vs. León — 19:00, Estadio Cuauhtémoc

Tigres vs. Toluca — 21:00, Estadio Universitario

Sábado 10 de octubre



FC Juárez vs. Tijuana — 17:00, Estadio Olímpico Benito Juárez

Querétaro vs. Atlante — 17:00, Estadio Corregidora (se movió del viernes)

Atlas vs. Chivas — 19:00, Estadio Jalisco (Clásico Tapatío)

América vs. Monterrey — 21:00, Estadio Banorte

Domingo 11 de octubre



Atlético de San Luis vs. Santos Laguna — 17:00, Estadio Libertad Financiera

Pachuca vs. Necaxa — 17:15, Estadio Hidalgo

Pumas vs. Cruz Azul — 19:00, Estadio Olímpico Universitario

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 10

Toluca — 20 puntos América — 20 puntos Guadalajara — 18 puntos Querétaro — 17 puntos León — 17 puntos Atlas — 17 puntos Cruz Azul — 16 puntos Tijuana — 14 puntos Puebla — 14 puntos Monterrey — 13 puntos Pachuca — 12 puntos Pumas UNAM — 12 puntos Atlético de San Luis — 12 puntos Atlante — 11 puntos Tigres — 10 puntos Santos Laguna — 10 puntos Necaxa — 8 puntos FC Juárez — 3 puntos

Cabe recordar que, el compromiso que cierra la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 se jugará en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será una nueva edición de la que fue la final del torneo pasado. La Máquina Celeste visita la cancha de Pumas en un duelo que ya tiene sabor a clásico.