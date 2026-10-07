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Terminó la Fecha FIFA más extensa; Regresa la Liga BBVA MX, conoce el partido que marcará el retorno del futbol mexicano

Vuelve el futbol mexicano de Primera División y TV Azteca Deportes te traerá dos partidos muy atractivos tras un parón por balompié de selecciones largo.

Liga MX Apertura 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Sonríe la pelota, el futbol mexicano de la Liga MX regresa y con ello, la marca número 1; el Viernes Botanero de TV Azteca Deportes. Tras una muy extensa Fecha FIFA, el balompié de clubes retoma actividades en el segundo semestre del año. El Torneo Apertura 2026 llega a la jornada 11 y justo esta fecha nos trae auténticos partidazos como el choque entre Tigres y toluca desde el 'Volcán' que podrás sintonizar por la mejor televisora de México.

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Será el viernes 9 de octubre en punto de las 7:00 pm cuando la Franja del Puebla reciba en el Estadio Cuauhtémoc al Club León para marcar el regreso del futbol mexicano de Primera División. Poco después de ese cotejo, viajamos a la Sultana del Norte para ver un auténtico choque de titanes por TV Azteca Deportes; Tigres vs Toluca.

Los partidos que podrás ver en TV Azteca Deportes

  • Tigres vs Toluca - viernes 9 de octubre - 8:50 pm
  • Bravos de Juárez vs Xolos de Tijuana - sábado 10 de octubre - 4:50 pm

Jornada 11 del Apertura 2026

Viernes 9 de octubre

  • Puebla vs. León — 19:00, Estadio Cuauhtémoc
  • Tigres vs. Toluca — 21:00, Estadio Universitario

Sábado 10 de octubre

  • FC Juárez vs. Tijuana — 17:00, Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Querétaro vs. Atlante — 17:00, Estadio Corregidora (se movió del viernes)
  • Atlas vs. Chivas — 19:00, Estadio Jalisco (Clásico Tapatío)
  • América vs. Monterrey — 21:00, Estadio Banorte

Domingo 11 de octubre

  • Atlético de San Luis vs. Santos Laguna — 17:00, Estadio Libertad Financiera
  • Pachuca vs. Necaxa — 17:15, Estadio Hidalgo
  • Pumas vs. Cruz Azul — 19:00, Estadio Olímpico Universitario

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 10

  1. Toluca — 20 puntos
  2. América — 20 puntos
  3. Guadalajara — 18 puntos
  4. Querétaro — 17 puntos
  5. León — 17 puntos
  6. Atlas — 17 puntos
  7. Cruz Azul — 16 puntos
  8. Tijuana — 14 puntos
  9. Puebla — 14 puntos
  10. Monterrey — 13 puntos
  11. Pachuca — 12 puntos
  12. Pumas UNAM — 12 puntos
  13. Atlético de San Luis — 12 puntos
  14. Atlante — 11 puntos
  15. Tigres — 10 puntos
  16. Santos Laguna — 10 puntos
  17. Necaxa — 8 puntos
  18. FC Juárez — 3 puntos

Cabe recordar que, el compromiso que cierra la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 se jugará en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será una nueva edición de la que fue la final del torneo pasado. La Máquina Celeste visita la cancha de Pumas en un duelo que ya tiene sabor a clásico.

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