Terrell Williams, el verdugo del boxeador fallecido Prichard Colón

El 17 de octubre del 2015 en la Arena Eagle Bank ubicada en Virginia, Estados Unidos, el boxeador boricua Prichard Colón se enfrentó a Terrel Williams, quien conectó en diferentes ocasiones a su rival en la zona de la nuca, golpes que ocasionaron un derrame cerebral en Colón, cortando su trayectoria al entrar en un estado de coma que duró más de 200 días.

La lucha por recuperar su salud fue larga, inclusive tuvo progresos que fueron compartidos por su familia, pero esa batalla ha terminado este 13 de agosto con un comunicado de su padre en el que informa de la sensible pérdida de Pirchard a los 33 años.

Así ocurrió la pelea que llevó a Pirchard Colón a un problema cerebral irreversible

Esa velada en la que se presentaba Colón como una seria promesa en el boxeo, resultó ser una noche muy amarga por el cuadro de salud que decantó el ataque constante de un Terrel Williams que no fue sancionado y que con el tiempo siguió su carrera en el pugilísmo.

Durante el pleito ocurrieron acciones que provocaron la lesión. Pero específicamente en el round 7, prácticamente de espaldas, Colón recibió un golpe del cual se quejó. Durante el ocho hay dos golpes no tan severos, pero que fueron ilegales. En el episodio 9 Colón le decía al réferi que le estaba golpeando en la nuca y cerca del final entre golpes y el peso de Williams, el de Puerto Rico cayó a la lona.

Se levantó ante el conteo de protección aunque se notaba muy confundido y en ese instante Williams lo atacó, y terminó enviando un golpe más a la nuca con lo que Colón cayó descompuesto a la lona y de frente.

El round 9 se terminó y en una confusión en la esquina del lesionado, comenzaron a quitarle los guantes, entonces el réferi señaló el arranque del décimo giro y al ver que le estaban quitando los guantes marcó la victoria para Williams.

En aquel 2015 Prichard Colón tenía 23 años y un récord de 16 victorias con 13 nocauts. Su marca en el boxeo quedó ademas con una derrota que fue la de esa noche triste.

Terrel Williams tenía 31 años la noche de su combate ante Prichard Colon. En ese 2015 su récord estaba en 14 victorias sin derrotas.

Tuvo su retiro en septiembre del 2019 culminando con una marca de 18 victorias con 13 nocauts y una derrota.

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El día que Terrell Williams afirmó rezar todos los días por Pirchard Colon

En 2018 Terrell Williams fue entrevistado y en aquella oportunidad el estadounidense lamentó lo que había sucedido esa noche y que rezaba siempre por la salud de Pirchard.

Explicó que estaba tranquilo pues no quizo hacer un daño como el que sucedió, pero lamentaba haber estado involucrado en ese combate que marcó la vida para Colón.

“Rezo por Prichard todos los días. Eso nunca va a cambiar. No le deseo otra cosa que no sea paz y salud. Nadie quiere que lo que le pasó a Prichard le pase a nadie. Pero yo estoy buscando sanación también. Eso ha sido muy duro para mí”.