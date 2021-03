Una pulsera de campeón del CMB para Prichard Colón

Hace unos días, Nieves Meléndez, madre del exboxeador puertorriqueño Prichard “Digget” Colón compartió un video en redes sociales en el que le da a su hijo una excelente noticia. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB) le enviará a Prichard una de las pulseras que el organismo verde y otro entrega a los campeones del mundo.

Nieves Meléndez

¿Sabes qué me mandaron mensaje ahora mismo?, ¿Tú te acuerdas que fuimos a ver las peleas hace como tres sábados? -Y había un señor que tenía una pulsera de la WBC y que tú me dijiste que te gustó mucho esa pulsera.

¿Y dónde tú quieres la pulsera?, ¿para ponértela en dónde? -En la mano papi.

-Pues sabes qué, me acaban de dar una noticia, me mandaron menaje por whatsapp. Te van a enviar la pulsera. Sí, te la van a enviar papi. ¿Estás contento? Estás bien contento.

-¿Y a quién tú le das las gracias? -A la gente de Mauricio Sulaimán verdad, y a la WBC y a todo el personal que trabaja fuerte, que siempre nos han ayudado también verdad. Y a Dios, papi, sí, a Dios.

Esas pulseras son una réplica en miniatura del cinturón que reciben los boxeadores campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Es un obsequio que hace el CMB para que el campeón en cuestión pueda portar con facilidad un distintivo simbólico de las hazañas logradas arriba del ring.

“Digget” se retiró del boxeo profesional en el año 2015 a causa de una lesión cerebral ocasionada por constantes Golpes de Conejo (golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza) durante la pelea que sostuvo contra el estadounidense Terrell Williams.

Después de esa pelea Prichard no volvió a ser el mismo. Perdió su independencia, no camina, no habla y apenas puede mover las extremidades superiores, cuello y cabeza. Su carrera terminó y comenzó una nueva vida, bajo los cuidados de su madre.

Colón tiene 28 años de edad y dejó estacionado su record profesional en 16 victorias con 13 nocauts y una derrota, que fue precisamente contra Terrell. Al término del round número nueve de aquella pelea del 17 de octubre del 2015 en la Arena EagleBank de Fairfax, la esquina de Colón decidió quitarle los guantes porque había manifestado un mareo insoportable, incluso para un boxeador profesional. El referee descalificó a Prichard y le dio la victoria a Williams.

Esa noche “Digget” Colón subió al cuadrilátero soñando con ser campeón del mundo y bajó para ir directamente al hospital. Fue operado de una hemorragia cerebral que provocó un daño irreversible.

Prichard ha mejorado mucho gracias a la rehabilitación, es una pelea con rounds infinitos que se debe ganar diario haciendo uso de todos los estilos, estrategias, herramientas y ayuda posible. La más importante, el amor de su madre que se traduce en tiempo, paciencia, compañía y complicidad.

Esa pulsera verde y oro, que solo puede ser portada por campeones mundiales, sumará tremendamente al arsenal de Nieves y Prichard en la guerra que aceptaron pelear todos los días.

