Muere a los 33 años boxeador que sufrió lesión cerebral en una pelea

El mundo del boxeo está de luto, luego de que este jueves 13 de agosto se confirmara la muerte del ex boxeador Prichard Colón, quien perdió la vida a los 33 años tras más de una década de su última pelea en la que sufrió daño cerebral debido a golpes ilegales propinados en la nuca por parte de su adversario Terrel Williams.

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Muere Prichard Colón, tras más de 10 años se sufrir una lesión cerebral en una pelea

Prichard Colón Sr., padre del boxeador, informó sobre la muerte de su hijo a través de sus redes sociales, luego de más de 11 años de haber sufrido una lesión cerebral producto de una hemorragia durante su décimo séptima pelea profesional contra Terrel Williams que le provocó incapacidad permanente.

“Lamento informarles la partida de mi hijo, Prichard, de este mundo terrenal. Ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo (y) sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor, manténganos en oraciones”, señaló el padre de Prichard a través de su cuenta de Facebook.

Many feel the guy who did this to Prichard Colon should get jaiI time, what do you think? pic.twitter.com/seO2YQQ7VC — TaraBull (@TaraBull) August 4, 2024

La noche que cambió la vida de Prichard Colón

El 17 de octubre de 2015, Prichard Colón se enfrentó a Terrel Williams en una pelea de peso welter que estuvo marcada por errores arbitrales y golpes ilegales por parte de ambos boxeadores, pero que desencadenaron en una lesión cerebral en el puertorriqueño.

Colón perdió un par de puntos por un golpe bajo, mientras que a Williams se le descontó una unidad por golpear en la nuca a su adversario. El combate se detuvo en el noveno round luego de que el equipo del boricua le quitara los guantes pensando que se había acabado la pelea, pero esta decisión pudo salvarle la vida en su momento ya que en los vestidores Prichard comenzó a sentirse mareado, señaló que no podía ver bien y vomitó antes de desvanecerse.

El boxeador puertorriqueño, que en ese momento tenía 23 años y un récord de 16 peleas ganadas, fue trasladado a un hospital en donde permaneció en estado de coma durante 221 días. A pesar de que pudo despertar, sufrió un daño cerebral irreversible debido a una hemorragia cerebral.

La familia de Colón culpó a Williams por lo sucedido, pero el estadounidense mostró remordimiento por lo sucedido y aseguró que "nunca le haría daño intencionalmente a alguien así".

Williams pudo volver a pelear hasta dos años después; sin embargo, aquel enfrentamiento contra Colón marcó su carrera y siguió recibiendo insultos y amenazas por lo ocurrido aquella noche.

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